Renato Tapia se defendió de las críticas en Celta de Vigo: “No estoy jugando porque el técnico no me pone”

Renato Tapia habló sobre su poca continuidad en el Celta de Vigo l Foto: LaLiga.

Renato Tapia no atraviesa un buen momento en Celta de Vigo. El mediocampista nacional perdió la titularidad en el equipo de ‘Chacho’ Coudet y viene siendo criticado por los hinchas del club. El ‘Cabezón’ levantó su voz en una reciente entrevista y manifestó que no juega porque el técnico argentino no lo pone.

“Me puedes decir lo que quieras, que soy una mala persona, pero lo que me ha hecho llorar es que me digan que soy un mal profesional o que me tomó mi ‘chamba’ a la joda. Me duele muchísimo cuando muchas personas dicen que yo solo vengo acá (Celta de Vigo) a cobrar o a ponerme bien para la selección ”, declaró el peruano en conversación con Jaime Ferraro.

“No lo dijeron cuando el año pasado disputé 32 partidos en menos de año y fui a la selección también. Ahora que no estoy jugando, el técnico ha decidido no ponerme o porque ha visto otras necesidades para el equipo . Eso escapa de mis manos”, continuó.

Asimismo, el volante afirmó que no dejará de formar parte de la ‘blanquirroja’. “Si me llama la selección, yo no voy a dudar en ir. La primera respuesta siempre va a ser sí. Hay que se conscientes que no estoy jugando en Celta porque no me ponen y no porque no quiero”.

Renato Tapia manifestó que no juega en Celta por decisión del técnico.

COUDET Y SUS DECLARACIONES EN CONTRA DE LA ‘BICOLOR’

“Renato ha vuelto con una dolencia que creemos que no va a ser un impedimento para que esté. Lo vamos a evaluar, pero no es grave, aunque sí un llamado de atención para la gente de Perú”, comenzó ‘Chacho’ Coudet en una conferencia de prensa del mes de febrero.

“Se encuentra en un gran nivel físico, profesional y técnico y tenemos la dificultad de que cada vez que va a Perú vuelve tocado. Parece que somos un taller mecánico que se lo arreglamos para que juegue en Perú”, complementó.

“Van demasiadas veces. Pasa una vez, uno dice que no es culpa de nadie y puede pasar. Ahora si cada vez vuelve con dificultades me parece que la gente de Perú tiene que tomar ciertos cuidados”, finalizó.

Coudet habló sobre la lesión de Renato Tapia y la selección peruana.

LA RESPUESTA DE TAPIA

Renato Tapia, días después, habló sobre las palabras de su entrenador. “Sin mucho que comentar, yo conversé con él y queda entre nosotros. Me puso el fin de semana y son cosas que quedan en el camino. Ahora, trabajaré el doble para recuperar el puesto de titular y tener más minutos”, sostuvo para ESPN.

SEGUIR LEYENDO