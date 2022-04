María del Carmen Alva elogió la labor periodística, pero mantiene restricciones a reporteros parlamentarios

A pocos días de conmemorarse el Día mundial de la libertad de prensa, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, resaltó la importancia de la labor de este oficio. Sin embargo, durante un discurso brindado desde el Colegio de periodistas de Lima, la parlamentaria no se refirió a los pedidos de la Defensoría del Pueblo y el Instituto de prensa y sociedad (IPYS) sobre las restricciones a la que se enfrentan los periodistas que reportan desde el Congreso.

“Si no fuera por ustedes, no tendríamos cómo retroalimentarnos para poder mejorar; no tendríamos cómo enterarnos de situaciones que suceden en nuestros propios partidos u organizaciones”, dijo Alva durante la inauguración del Salón de la libertad de prensa. Segundos después mencionó “crecimiento y plenitud” como supuestos efectos de la relación entre la labor periodística y parlamentaria.

En otro momento, la presidenta del Congreso recordó la recuperación de los medios de comunicación por parte de sus legítimos dueños tras doce años de dictadura militar en 1980. Además, mencionó a su padre señalando que “Tengo el honor de ser hija de un padre cuya vena periodística siempre lo llevó a luchar por preservar la democracia a través de esta noble profesión, y de ser militante de un partido que veló por la libertad de prensa”.

María del Carmen Alva elogió la labor periodística, pero mantiene restricciones a reporteros parlamentarios

“Sin prensa libre, no existe democracia”, señaló; sin embargo, no se tiene registro de alguna mención frente a los diversos cuestionamientos en torno al entorpecimiento de la labor periodística en el Congreso. Hombres y mujeres de prensa no están permitidos de trabajar desde espacios como el Hall de los pasos perdidos como se acostumbrara en un pasado no muy lejano.

PRONUNCIAMIENTOS OFICIALES

A través de un comunicado, la Defensoría manifestó “su profunda preocupación luego de advertir que las y los periodistas se encuentran impedidos de ingresar a determinadas instalaciones del Parlamento, tales como el Hall de pasos perdidos, entre otros espacios. Esta situación dificultaría el recojo adecuado de información de relevancia pública”, se lee en el comunicado dirigido al Congreso de la república.

Defensoría recordó que algunas medidas respondían a medidas de prevención ante posibles contagios de COVID-19, pero que en la actualidad han sido sustituidas por el cumplimiento de ciertos parámetros como el respeto del distanciamiento social o la vacunación completa. “A pesar de ello, lamentamos que no se hayan adecuado las restricciones sobre el ingreso de periodistas a los diversos ambientes del Congreso, dificultando que la prensa pueda realizar una adecuada cobertura de los hechos”, se lee en el comunicado.

Defensoría del Pueblo se pronunció ante impedimento de ingreso de periodistas al Congreso

Por su parte, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) señaló que “si bien las últimas disposiciones del Ejecutivo liberaron aforos y otras restricciones, el Congreso continúa impidiendo el ingreso libre de la prensa a las instalaciones (Hall de los Pasos Perdidos), dificultando la normalidad de la cobertura de asuntos de alto interés público”.

“Por ello le pedimos que se facilite la interacción de periodistas y congresistas en ese espacio, retornando el desenvolvimiento regular del trabajo de (sic) periodístico en la cobertura de las fuentes vinculadas al Congreso. Lo cual también le daría mayor transparencia a las actividades parlamentarias”, se lee en su pronunciamiento que hasta el momento no ha sido respondido en los hechos por la Mesa Directiva.

Hasta el cierre de esta nota, no se cuenta con algún pronunciamiento oficial por parte del Congreso sobre lo denunciado. Se espera que en las próximas horas se comunique que las medidas serán levantadas en favor de la labor periodística.

SEGUIR LEYENDO