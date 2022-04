Susel Paredes anuncia que proyecto de adelanto de elecciones sigue su curso en el Congreso

Susel Paredes, congresista del Partido Morado.

El pasado 28 de abril, el congresista de Perú Libre, Pasión Dávila, presentó un proyecto de ley para adelantar las elecciones generales; sin embargo, fue retirado por su bancada. Este viernes, la legisladora Susel Paredes (Partido Morado) señaló que lo volvió a presentar.

“Yo he recogido el de Pasión Dávila, porque es un proyecto que le da una salida al país, no sé qué presiones habrá tenido el congresista, pero en todo caso eso no es de mi autoría, en la exposición de motivos desarrollo más el tema y lo que queremos es una salida constitucional y que genere un nuevo acuerdo para empezar de nuevo”, dijo a RPP Noticias.

El proyecto había sido presentado el pasado jueves, pero luego fue retirado debido a que los congresistas que firmaron inicialmente retiraron sus firmas. Pero, ahora que lo volvió a presentar, esta deberá ser revisada por la Mesa Directiva de la Comisión de Constitución, al tratarse de una reforma constitucional. En caso sea aprobado, se elaborará un dictamen para agendarlo en el Pleno y sea debatido y votado.

Manifestó, además, que será muy importante ver la reacción de los legisladores en este grupo de trabajo; ya que mostrará quiénes son los que verdaderamente están a favor del adelanto de elecciones generales.

“Claro, primero debe tener un dictamen de la Comisión de Constitución, pero ahí vamos a saber quién es quién, porque hay algunos que dicen, sí nos vamos, todos nos vamos, pero resulta que quieren que solo se vaya el presidente y no todos”, indicó.

“Hay algunos congresistas como Patricia Juárez, que ha dicho que se vaya el presidente y que el Congreso se quede, pero si el Congreso tiene una desaprobación mayor que el presidente, entonces nos vamos todos”, agregó.

Paredes indicó que la iniciativa presentada cuenta con un paquete legislativo, el cual busca establecer reglas para el próximo proceso electoral. Así, recalcó que es necesario un recambio generacional. Por eso, el proyecto sostiene que no debe haber reelección parlamentaria ni presidencial.

PROYECTO DE LEY DE PASIÓN DÁVILA

La iniciativa legislativa del congresista de Perú Libre fue la primera, de dos, que se presentó sobre este tema. Así, propone que el Gobierno de Pedro Castillo termine el 28 de julio de 2023 - en vez de 2025 (4 años). Además, sugiere que en el caso del Congreso, los legisladores se retiren el 26 de julio de 2023.

El texto señala la crisis política del país, las convulsiones sociales, y las confrontaciones permanentes entre el Ejecutivo y la representación nacional como contexto y justificación del planteamiento de esta iniciativa. El proyecto de Dávila, además, menciona la incapacidad de negociación entre los dos poderes del Estado.

En conversación con La república, Dávila dijo que el ataque de los partidos al presidente y sus amenazas con vacarlo también motivaron su iniciativa. “Si esa es la intención (vacar a Pedro Castillo), entonces nos vamos todos”, dijo.

El legislador señaló que no cree que el presidente Castillo deba irse. “No, el proyecto es por el ataque de los otros congresistas en su contra, no es por él”, expresó.

“Los congresistas no dejan gobernar al presidente. Todos los días sacan denuncias, acusaciones constitucionales, recortes de mandato, quieren presidir y no desean reconocer que el Congreso también está mal. Entonces, nos vamos todos”, agregó.

Cabe recalcar que hay otro proyecto de ley que propone lo mismo que Dávila. Este fue presentado el 28 de abril por la congresista Digna Calle (Podemos Perú).

Pasión Dávila (Perú Libre) y Digna Calle (Podemos Perú) propusieron las iniciativas.

