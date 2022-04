María del Carmen Alva felicitó al ministro Óscar Graham por abstenerse a respaldar proyecto de referéndum

El presidente Pedro Castillo presentó un proyecto de ley para convocar un referéndum en el que se le consultaría a la ciudadanía si respalda o no la convocatoria de una Asamblea Constituyente; sin embargo, se trataría de una medida que no cuenta con todo el respaldo del Ejecutivo ya que el ministro Rosendo Serna reveló que el titular de Economía y Finanzas, Óscar Graham, se abstuvo de votar a favor de la propuesta que ya se encuentra en manos del Congreso.

Por su parte, la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, felicitó la postura de Graham. “El ministro de Economía es un ministro de carrera, técnico con años en el ministerio. Tiene clarísimo y sabe muy bien que un cambio de Constitución, anunciar una Asamblea Constituyente cuando no sabes cómo va a salir esa Constitución, es cambiar las reglas jurídicas”, señaló desde el frontis del Congreso en conversación con la prensa.

María del Carmen Alva quien desde un inicio ha mostrado su rechazo a cualquier intento de convocatoria a una Asamblea Constituyente aseguró que este tipo de escenarios no sería beneficioso para el país ya que detendría la inversiones privadas. “Eso no va a traer inversión privada. Nadie va a invertir en un país que no sabe qué Constitución se va aprobar y que va a cambiar las reglas del juego”, sentenció la integrante de la bancada de Acción Popular.

Sobre la postura del ministro Graham, Alva considera que este “ve más allá que otros en el gabinete” por su “mentalidad de economista” y no dejó pasar la oportunidad para felicitarlo por su abstención frente a uno de los proyectos más controversiales y comentados del presidente Pedro Castillo. “Es totalmente comprensible que haya votado en abstención y lo felicito por ello”, agregó Alva.

POSTURA TEMPORAL

Si bien la noticia sobre la decisión de Óscar Graham de no respaldar el proyecto de convocatoria de referéndum ha sido bien recibido por algunos miembros de la oposición, el ministro de Educación, Rosendo Serna, ha señalado que el titular del MEF sí respalda la medida, pero ha decidido no formalizar su postura por el momento. " Él está de acuerdo en lo sustancial, en el fondo. Dentro del marco democrático hay que respetar todas las opiniones. Distinto a él no ha habido otra opinión, ha sido unánime con respecto a esta posición”, sostuvo.

“No es que se opuso, él se ha abstenido”, señaló el ministro de Educación Óscar Serna luego de que una periodista le preguntará sobre un posible rechazo del ministro Graham al cuestionado proyecto. “Entonces de que se oponga a que se abstiene hay mucha diferencia”, agregó Rosendo Serna.

| Foto: Agencia Andina

Sobre las dudas y especulaciones nacidas tras la presentación del proyecto de ley, el ministro Rosendo Serna señaló que “tiene que entender la comunidad y los medios de comunicación que es una propuesta que alcanzamos de una iniciativa al parlamento. El parlamento, en vez de estar perdiendo el tiempo en el tema de la discusión y los adjetivos, se ponga a trabajar y si cree que es pertinente la acepta y si creo que no es pertinente que simplemente la rechace. Eso les corresponde a ellos”.

Hasta el momento, se sabe que la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso atenderá el proyecto presentado e iniciará su estudio y debate en los próximos días, según declaraciones de la presidente de ese equipo de trabajo, Patricia Juárez. Sin embargo, dada la composición de la Comisión se cree que la iniciativa quedará archivada.

