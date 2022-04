Perú Libre retiró proyecto de reforma constutucional para acortar mandato presidencial y del Congreso de la República

Tras la polémica que se dio ayer ante la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional para el recorte del mandato presidencial y congresal, la bancada de Perú Libre retiró el documento de forma sorpresiva.

Waldemar Cerrón, vocero de la bancada del lápiz, sostuvo a RPP Noticias que “inicialmente el proyecto fue presentado por el congresista Pasión Dávila y algunos congresistas firmamos a fin de que pueda evaluarse la posibilidad de la presentación del proyecto. Sin embargo, esto fue retirado ayer en horas de la noche”.

Este proyecto de ley, que fue firmado por nueve congresistas integrantes de Perú Libre, había incorporado una disposición transitoria especial a la Carta Magna, la cual establece modificaciones al plazo de mandato de las autoridades electas en los comicios generales del 2021.

Dicho proyecto de reforma constitucional señala que para los cargos de jefe de Estado y la vicepresidenta de la República, ambos concluirán su mandato el 28 de julio de 2023. Mientras que los parlamentarios elegidos en el mismo proceso electoral culminarán su representación el 26 de julio de ese mismo año.

“Excepcionalmente, no son de aplicación para ellos, los plazos señalados en los artículos 900 y 112° de la Constitución Política”, puntualiza el proyecto de ley, cuyo autor es el legislador Pasión Dávila.

En la exposición de motivos se señala, como fundamento de la propuesta, la actual crisis política que atraviesa el país y los resultados de encuestas sobre desaprobación de las autoridades del Ejecutivo y Legislativo, así como sondeos a favor de un adelanto de elecciones.

Perú Libre retira proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones | VIDEO: RPP TV

En tanto, Katy Ugarte, del bloque magisterial del partido oficialista, sostuvo que hasta el momento sus colegas no definen posición ante la posibilidad de un adelanto de elecciones generales y congreesales.

“Todos los congresistas tienen el derecho de presentar proyectos de ley, por lo tanto estas son solo iniciativas legislativas que luego de presentadas pasarán a una determinada comisión donde serán analizadas y debatidas. Por otro lado debo dejar en claro que el bloque magisterial no ha tomado una posición sobre el tema de adelantar las elecciones generales. En lo personal no me aferro al cargo, porque tengo más de 30 años de servicio al país en el magisterio y vivo de mi trabajo”, indicó.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, manifestó que el Gobierno no tuvo nada que ver en el retiro del proyecto de ley de reforma constitucional. “Todos los proyectos que presente el Congreso de la República está en el marco de sus competencias y nosotros, dentro del marco constitucional, respetamos la indepencencia de poderes y es el parlamento el que deberá evaluarlo así como que tendrá que evaluar el proyecto de ley con la finalidad de establecer el referendum para saber si el pueblo peruano quiere o no la conformación de una asamblea constituyente”.

Ministro Alejandro Salas en el Congreso de la República | VIDEO: Canal N

“Todo eso pasa a competencia del Congreso y creo que corresponde respetar las decisiones que ellos tomen en el marco de los proyectos legislativos que ellos mismos tienen que analizar”, manifestó

En tanto, la presidenta del Poder Legislativo, María del Carmen Alva, enfatizó que “todo es debatible” y que lo importante es que “nos vaya bien a todos y que haya tranquilidad y paz”.

“Si para que se vaya Castillo nos tenemos que ir todos, nos vamos, no hay ningún problema”, recalcó.

María del Carmen Alva se pronuncia por proyecto de ley de reforma constitucional | VIDEO: RPP TV

