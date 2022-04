Laura Spoya anuncia el nacimiento de su segundo hijo: “Bienvenido al mundo amor de mi vida”

Laura Spoya anunció bastante emocionada el nacimiento de su segundo bebé. (Foto: Instagram)

Laura Spoya se encuentra muy emocionada por la llegada de su segundo hijo, así lo dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde horas antes de ingresar a realizar labor de parto, le contó a sus seguidores que estaba preparada para recibir a su nuevo bebé.

Luego de varias horas, la exreina de belleza compartió una fotografía mostrando que ya se había convertido en madre por segunda vez. Ella visiblemente feliz le dedicó un tierno mensaje a hijo, quien llegó a este mundo el jueves 28 de abril.

“ Y nació nuestro bebé @brianrullan. Bienvenido al mundo amor de mi vida. Mi cachetoncito bello que amor tan grande sentí desde el segundo 1. Wow déjenme procesar bien todo y les subo historias. Gracias a todos por sus lindos mensajes”, escribió la influencer.

Su esposo Brian Rullan también manifestó su emoción al saber que se había convertido en padre por segunda vez. El empresario utilizó sus historias de Instagram para compartir la primera huella del pie de su pequeño. “Calza grande ja, ja, ja”, posteó el esposo de Laura Spoya.

Las felicitaciones por parte de sus seguidores y artistas conocidos del Perú no se hicieron esperar. Ellos celebraron que su hijo haya llegado sano a este mundo, además de desear que pronto toda la familia pueda estar junta en la comodidad de su hogar.

Asimismo, la publicación de Laura Spoya en redes sociales alcanzó un total de más de 27 mil ‘me gusta’ en pocas horas. Asimismo, la exmodelo aprovechó para molestar a su esposo y le tomó una foto mientras dormía, señalando que él era quien había dado a luz y se encontraba cansado.



¿QUÉ DIJO LAURA SPOYA ANTES DE INGRESAR A DAR A LUZ?

Laura Spoya al ser una influencer se muestra bastante activa en las redes sociales, por lo que siempre para en contacto con sus seguidores. La exmodelo en las últimas semanas les contó a sus fans que su embarazo se le estaba complicando, esperando que pronto su hijo estuviera entre sus brazos.

“ En las fotos me siento como toda naranja madura lista para exprimir y hacer jugo. El bebé está ya de cabeza y, al parecer, ya no entra cómodo porque se mueve como diciendo: ‘ya no estamos entrando’ ”, señaló en una de sus publicaciones.

Además, en las primera horas del 28 de abril la exreina de belleza se animó a grabar un video luego de romper su fuente. Ella se mostró con bastantes ánimos y hasta realizó un baile en el hospital mientras esperaba ser atendida por los médicos para ingresar a labor de parto.

“ Es hoy, es hoy. El bebé rompió su fuente antes de tiempo para conocernos. En algunas horas más nacerá por cesárea y estoy nerviosa. Manden buena vibra. Les iré compartiendo todo por historias”, señaló.

