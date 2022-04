Alvina Ruiz anuncia que se separó de su esposo: ¿Quién es y cuántos años estuvieron juntos?

Alvina Ruiz se separó de su esposo tras 15 años de casados. (Foto: Instagram)

Alvina Ruiz se animó a revelar que se encuentra separada de su esposo. La periodista hizo esta confesión durante una entrevista con América Espectáculos, donde señaló que el proceso de separación fue muy duro y doloroso para ella, pero que ambos decidieron llevarse bien por el bienestar de la hija que tienen en común.

La conductora de América Noticias señaló que aunque ellos todavía no se encuentran divorciados, terminaron su relación hace dos años atrás; sin embargo, decidieron mantenerlo en privado debido a que Ronald Velarde no era un hombre público.

“Todavía no estoy divorciada, no hemos querido hacerlo público. Mi exesposo no es público y tenemos una hija maravillosa a la que cubrimos siempre. Ha sido un proceso muy duro. He estado casada 15 años y de conocernos un poco más ”, dijo Alvina Ruiz.

En otro momento, la periodista indicó que tomar la decisión de separarse de su esposo no fue nada fácil, pues ella en anteriores entrevista señalaba que siempre buscaban la manera de solucionar sus problemas, pero esta vez no lo han podido superar, por lo que fue doloroso dar por concluido uno de sus proyectos de vida.

“ Es toda una vida y es muy doloroso que un proyecto se te caiga. Lo hice publico en un comunicado muy escueto porque yo lo respeto mucho a él. No vamos a estar peleados nunca ”, agregó.

¿QUIÉN ES EL ESPOSO DE ALVINA RUIZ?

En febrero del 2021, Alvina Ruiz apareció de invitada en el programa En Boca de Todos, donde la sorprendieron al recordarle los bonitos momentos que vivió al lado de Ronald Velarde, esto pese a que ellos se llevan 24 años de diferencia en sus edades.

En aquel momento la comunicadora precisó que para ellos la edad nunca fue un impedimento para que sean felices, aunque tuvieron que soportar por años los malos comentarios en referencia a este tema.

Asimismo, Alvina sostuvo que fruto de su relación nació su pequeña Fernanda, quien actualmente tiene 11 años y es el principal motor de sus vidas, por la que salen a diario a trabajar.

“ Nos llevamos 24 años de diferencia, pero la diferencia lo han notado otras personas, no nosotros ”, dijo Alvina Ruiz, en ese entonces, sobre la diferencia de edad en su matrimonio.

FUE COBRADORA DE COMBI

Recordando un poco sobre su vida, Alvina Ruiz contó que antes de convertirse en periodista tuvo diferentes trabajos, como servir en una cadena de restaurantes y también ser cobradora de combi.

“ Trabajé en un local de comida rápida sirviendo hamburguesas. También fui cobradora de microbús. Era el micro de mi papá, él manejaba y yo cobraba en la San Germán, ruta Los Olivos-San Juan de Lurigancho ”, indicó.

