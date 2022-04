Guillermo Bermejo: reacciones a favor y en contra tras la acusación de Luis Giampietri

Políticos dieron su opinión sobre la acusación al congresista Guillermo Bermejo. Foto: Composición.

Este jueves en el Congreso de la República, el vicealmirante en situación de retiro, Luis Giampietri, acusó al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo por intento de asesinato en el 2006. Cabe destacar que el exvicepresidente de la República participó en la ceremonia en honor a los excomandos Chavín de Huántar.

Aseguró que los planes en ese entonces también eran intentar asesinar al expresidente de la República, Alan García. “Era un magnicidio que quería hacer contra mí y contra el expresidente García”, dijo.

Además, aseguró que existe un parte policial, el cual entregará al Congreso, en el que, según menciona, se encontró 50 kilos de ANFO y dinamita en la vivienda del hoy congresista.

Ante esta polémica, algunos congresistas se pronunciaron durante el Pleno y en sus redes sociales, expresando su apoyo o rechazo hacia lo mencionado por Giampietri.

Silvana Robles - Congresista de Perú Libre

“Los terruqueadores del Congreso en su máximo esplendor, gritando improperios en el Hemiciclo. Hoy se llenan la boca diciendo democracia, pero ayer impedían la realización de un foro. Odian a los que no somos y pensamos como ellos. Toda mi solidaridad y respaldo @GuilleBermejo01″, escribió en Twitter.

Martha Moyano - Congresista de Fuerza Popular

“El vicealmirante Giampietri, vicepresidente de la República y también congresista en gestiones anteriores, ha mencionado a un parlamentario de este Hemiciclo que está al frente, al señor Bermejo. Y lo ha señalado como uno de los planificadores de su asesinato y también del expresidente de la República, Alan García. No puedo compartir en estos momentos, señor presidente, la sesión de un pleno ordinario tranquilamente estando frente a Grau a quien le debemos por lo menos honra. Espero que me acompañen los demás parlamentarios, porque por dignidad en la defensa y construcción de la paz voy a pasar a retirarme y continuar el pleno desde un celular. No voy a compartir este escaño con alguien que no cree en la paz ni democracia y petardea la constitución”, dijo en la sesión del Pleno.

Edwin Martínez - Congresista de Acción Popular

“Quiero expresar mi solidaridad con el congresista Guillermo Bermejo, porque así como él, cada uno de nosotros tiene una curul ganada con trabajo, decencia y honestidad, y aquí a nadie se le debe tildar de nada mientras la Fiscalía y el Poder Judicial no lo hayan catalogado. Solamente si expresamos lealtad con nosotros mismos, el pueblo sabrá que somos leales con ellos”, expuso en el Parlamento.

GUILLERMO BERMEJO RESPONDE

Guillermo Bermejo respondió a las acusaciones del vicealmirante en situación de retiro, Luis Giampietri. Durante su intervención en el Pleno calificó de difamaciones lo dicho por el vicealmirante, de quien dijo tiene acusaciones por violar los derechos humanos, delitos de colusión y asociación ilícita para delinquir.

“El señor Giampietri se va a tener que ver conmigo en los fueros judiciales por lo que ha dicho el día de hoy”, aseguró, y agregó que lo denunciará pese a que la edad del vicealmirante en retiro lo pueda hacer inimputable.

Además, explicó que los partes policiales de los que habla Giampietri se habrían dado en un contexto en el que el vicealmirante y Alan García querían privatizar la seguridad de Palacio de Gobierno “y estaban buscando chivos expiatorios para darle a esas empresas la seguridad de Palacio”.

Mencionó que todas las denuncias hechas en esa época fueron archivadas y que ni siquiera llegaron a juicio pese a que apelaron en todas las instancias y hasta la Corte Suprema.

“No es cierto que la acusación era por asesinato, como dice el infeliz de almirante Giampietri”, dijo Bermejo.

La frase generó la reacción de las bancadas de derecha. Incluso la congresista de Avanza País, Patricia Chirinos, quien ya tiene procesos en la comisión de ética parlamentaria, le gritó “terrorista boca sucia”, pero luego tuvo que retirar la palabra.

Guillermo Bermejo anuncia que denunciará a Luis Giampietri: “Es un infeliz” | Video: Canal N

