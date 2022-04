Patricia Chirinos le gritó ‘terrorista boca sucia’ a Guillermo Bermejo en el pleno del Congreso

Patricia Chirinos tilda de 'terrorista boca sucia' a Guillermo Bermejo | VIDEO: Canal N

Guillermo Bermejo fue tildado de ‘terrorista boca sucia’ por Patricia Chirinos luego que el congresista de Perú Libre le respondó a Luis Giampietri, quien en pleno homenaje a los héroes de Chavín de Huántar en la Plaza Bolívar acusó al parlamentario de intentar asesinarlo a él y al desaparecido expresidente Alan García.

“Solo el día de hoy hemos recibido las cobardes difamaciones del almirante Giampietri. Hace dos días el señor Giampietri se lanzó a decir que yo era miembro de todas las organizaciones que se le ha podido ocurrir, de las FARC, el ELN, del MRTA. Esos son los provechos que sacan algunos que no se debe maltratar la magestad del Congreso y tener un personaje como Gianmpietri, que además de acusado de violaciones a los derechos humanos en el año 2009 se le acusó de acto ilícito de colusión, pacto ilícito en daños a terceros, asociación ilícita para delinquir, fueron denunciados con él 39 mandos de la Marina”, dijo Bermejo en el Pleno del Congreso.

“Yo honro a Grau que no remataba a rendidos, que tenía respeto por la vida humana, no honro a personajes nefastos que han sido parte de gobiernos criminales como el de Alan García y Alberto Fujimori. El señor Giampietri va a tener que verse conmigo en los fueros judiciales por lo que ha dicho el día de hoy. Todas las denuncias fueron archivadas y no es cierto que las acusaciones eran por asesinato como ha dicho el infeliz almirante Gianpietri, acusando de barbaridades que no tienen ningún sentido”, recalcó.

En ese momento, los congresistas Norma Yarrow y Alejandro Cavero lo interrumpieron para pedirle que retire la calificación contra el almirante, pero fue Patricia Chirinos, quien le gritó “terrorista boca sucia” , provocando que los integrantes de la bancada de Perú Libre reclamaran airadamente.

Este enfrentamiento provocó que el congresista Wong, que estaba a cargo de la sesión, ordene que se lea el reglamento del Congreso y le pidió a Bermejo que retire la palabra.

“Lamentablemente usted no tiene un trato igualitario. La señora vicepresidenra me ha llamado terrorista en varias ocasiones en su cara y ha dicho nada. La señora Yarrow me ha dicho infeliz y tampoco le ha dicho algo. Yo no voy a retirar absolutamente nada porque para mí el señor Giampietri es un infeliz”, agregó el parlamentario, quien luego retiró el calificativo.

En tanto Patricia Chirinos también se pronunció y dijo que “por el orden” retiraba la palabra, pero seguía pensando lo mismo.

ACUSACIÓN DE GUIAMPIETRI

Luis Giampietri, vicealmirante en situación de retiro, acusó al congresista de Perú Libre Guillermo Bermejo por intento de asesinado en 2006. Aseguró que los planes también eran intentar asesinar al expresidente Alan García. “Era un magnicidio que quería hacer contra mí y contra el expresidente García”, dijo.

Además, aseguró que existe un parte policial, el cual entregará al Congreso en el que, según menciona, se encontró 50 kilos de ANFO y dinamita en la vivienda el hoy congresista.

Giampietri aseguró que existe un expediente de 362 páginas en su poder el cual, en su momento, no llegó a la Fiscalía, pero que ahora entregará al Congreso.

El vicealmirante en situación de retiro indicó que, entonces, Bermejo habría dicho que el ANFO era para abonar el jardín y que dinamita para hacer ratablancas. Mencionó que el atentado se iba a ser “cortando un bidón de gas grande, le ponían ANFO, lo mezclaban con petróleo y encima de eso le metían dinamita y lo hacían volar”

Sin embargo, dijo no saber dónde se planeaba hacer el atentado: “Eso podía avanzar 300 metros. Supongo que (el atentado) se intentaba hacer en Palacio. No lo sé”, refirió.

“Es una pena que tengamos a un individuo de esa calaña como padre de la patria”, expresó Giampietri en referencia a Bermejo.

SEGUIR LEYENDO