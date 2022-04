Poder Judicial desestima imponer comparecencia con restricciones a Guido Bellido y Guillermo Bermejo

El Poder Judicial desestimó una solicitud de requerimiento fiscal de comparecencia con restricciones contra los congresistas de la República Guido Bellido del partido oficialista Perú Libre y Guillermo Bermejo de Perú Democrático, y les impuso comparecencia simple. Ambos parlamentarios son investigados por el presunto delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de afiliación al terrorismo.

La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Lesa Humanidad de Huánuco, a cargo de la fiscal provincial Eneida Aguilar Solórzano, solicitó medidas coercitivas para diez investigados, incluyendo a ambos congresistas.

Cabe mencionar que la representante del Ministerio Público requirió la medida de comparecencia con restricciones para los investigados Vladimir Cerrón Rojas, Guido Bellido Ugarte, Guillermo Bermejo Rojas, Álex Pimentel Vidal y Joyce Quiroga Vargas.

Asimismo, solicitó prisión preventiva por 18 meses contra Ana María Córdova Capucho, Jhon Benites Tangoa, Néstor Viera Fiestas, Jaime Lobatón Huilca y Francisco Jara Aguirre; por el presunto delito de obstrucción a la investigación por terrorismo.

En ese contexto, es importante remarcar que, la investigación por el presunto delito de afiliación al terrorismo se realiza a partir de un informe policial que da cuenta de una entrevista realizada, en mayo de 2021, a Eddy Villarroel Medina, testigo en este proceso, quien precisó tener conocimiento de una presunta vinculación entre Bermejo, Bellido y Cerrón con Sendero Luminoso del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem) , dirigida por los hermanos Quispe Palomino.

El mencionado informe sostiene, además, que Villarroel sostuvo que Bermejo y Bellido habrían tenido contacto directo con el ‘camarada José’ en los campamentos senderistas del Vraem, en tanto que Cerrón lo hizo a través de una persona ligada a su entorno identificada como Alex Pimentel Vidal.

GUIDO BELLIDO CRITICA A ALVA Y PIDE QUE RENINCIE A LA MESA DIRECTIVA

Guido Bellido indicó que es “inconcebible” que el Congreso esté dirigido por una Mesa Directiva, luego que en varias ocasiones María del Carmen Alva asegurara que la única salida para llegar a la estabilidad del país sea la renuncia irrevocable del presidente Pedro Castillo.

“Es inconcebible tener Mesa Directiva ‘vacadora’ en el Congreso, cuando debería garantizar el principio de imparcialidad por imperar una mayoría que rechaza la vacancia y reconoce victoria democrática. Señora María del Carmen Alva, le sugiero renunciar y dejar trabajar por los peruanos”, expresó Bellido en un tuit.

Como se recuerda, Alva Prieto recomendó que el jefe de Estado debería renunciar para que la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, asuma la presidencia y evalúe completar el mandato o llamar a comicios generales.

“Sabemos que no hay votos para la vacancia. Para una vacancia se necesitan 87 votos. Con las tres bancadas izquierdistas: Perú Libre, Juntos por el Perú y Perú Democrático, ahí tienes los 44 votos. No necesita el presidente hablar con AP, ni APP ni Podemos ni Somos. Solo con esas tres bancadas de la izquierda no va a haber vacancia. La única salida por ahora es la renuncia (de Pedro Castillo). La vicepresidenta (Dina) Boluarte debe asumir. (Si se respeta el periodo o se convoca a un adelanto de elecciones) eso tendría que analizarlo ella como vicepresidenta”, dijo en entrevista con Panamericana Televisión.

Por su parte, Pedro Castillo se mostró optimista durante la sesión de Consejo de Ministros descentralizado en Puno y afirmó que “tener fe” en que la crisis política acabó.

“Estamos en momentos difíciles, económicamente; yo tengo fe de que este momento político en el cual hemos estado envueltos ha llegado a su fin. (...) Hubiésemos avanzado mucho más (con el Gobierno) si en estos meses no nos hubiésemos entretenido en enfrentamientos y confrontaciones inútiles”, apuntó el mandatario.

