Consejo de Ministros descentralizado se realiza en Ucayali: Pedro Castillo y Aníbal Torres encabezan reunión

El presidente y ministros de Estado llegaron a Ucayali la mañana del 28 de abril. | FOTO: PCM

El primer ministro, Aníbal Torres, y otros ministros del gabinete ministerial realizan, en el distrito de Manantay, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali, el VIII Consejo de Ministros Descentralizado. El presidente Pedro Castillo también llegó a la región.

Las redes sociales de la Presidencia del Perú informaron que el mandatario llegó alrededor de as 8:00 a.m.; y se está reuniendo con diferentes organizaciones en la región. Luego se unirá a la sesión, que se inició alrededor de las 11:00 a.m. con la presencia de ministros de diversas carteras.

Según informó la Presidencia del Consejo de Ministros, el objetivo de este VIII Consejo de Ministros “es trabajar la agenda de desarrollo territorial de la región para el cierre de brechas de desigualdad”. Se escucharán las necesidades priorizadas por el Gobierno Regional, las municipalidades provinciales y organizaciones sociales.

Ello implicaría el desarrollo de una agenda de trabajo, la cual se construiría a partir de la priorización de demanda del territorio.

Si bien la sesión estaba programada para comenzar a las 8:00 horas en el Coliseo Cerrado de Pucallpa, inició con una hora de retraso.

Además, Palacio de Gobierno señaló que la clausura estará a cargo del presidente Pedro Castillo y el primer ministro Aníbal Torres.

Aníbal Torres dio inicio al VIII Consejo de Ministros Descentralizado en Ucayali. | VIDEO: TV Perú

Aníbal Torres inició la octava sesión del Consejo de Ministros Descentralizado diciendo que se tiene que trabajar para “cortar esas enormes diferencias sociales”. Asimismo, señaló que se debe corregir el sistema de justicia, lo cual solo se podría conseguir “modificando la Constitución”.

Así, en la jornada participarán los ministros de Estado, autoridades regionales y locales, congresistas y representantes de la sociedad civil. En esta oportunidad, asistirán, por ejemplo, el alcalde provincial de Coronel Portillo, Segundo Leonidas Pérez y el gobernador regional de Ucayali, Ángel Gutiérrez Rodriguez.

Además, se registró que algunas organizaciones de base se ubicaron en los alrededores del coliseo cerrado de Manantay, a la espera de las autoridades.

CONSEJO EN EL VRAEM

La reunión se desarrolla un día después del VII Consejo de Ministros Descentralizado, en donde estuvieron presentes los gobernadores regionales de Ayacucho, Apurímac, Cusco, Huancavelica y Junín, así como autoridades locales y dirigentes.

Durante esta sesión en Ayacucho, el mandatario planteó la creación de una unidad ejecutora para el desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), similar al la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Esto con el propósito para agilizar diversos proyectos de desarrollo en la zona.

Participaron el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres; y ministros de Estado; así como alcaldes distritales de Andahuaylas y de Chincheros (Apurímac), de Huanta y de La Mar (Ayacucho), de La Convención (Cusco), de Churcampa y de Tayacaja (Huancavelica), Llochegua además de representantes de las comunidades nativas y de organizaciones sociales.

Presidente Pedro Castillo se refirió a la asamblea constituyente en Consejo de Ministros en Ayacucho. VIDEO: TVPerú

En esta ocasión, el presidente de la República, Pedro Castillo, reiteró su llamado al Congreso de la República para atender el clamor del pueblo y aprobar el proyecto de ley para someter a consulta popular la convocatoria a una asamblea constituyente.

“No hay que tenerle temor, ahí se expresará voluntariamente y libremente el ciudadano si quiere o no una nueva Constitución. Allí se expresará el ciudadano libremente sin ningún chantaje y sin ningún temor”, señaló el jefe de Estado en la clausura del VII Consejo de Ministros Descentralizado.

Aníbal Torres, por su parte, resaltó el consenso y conversación en la sesión.

“Nos hemos escuchado mutuamente, se ha llegado a varios consensos, hay cosas que se pueden resolver rápidamente como el levantamiento del estado de emergencia en determinadas zonas”.

