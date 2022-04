“Voy a seguir trabajando para el bienestar de mi país y mi ciudad”, dijo Muñoz. | Foto: MML

Jorge Muñoz habló sobre su futuro próximo luego de que, el miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones declarara fundado un pedido de su vacancia por haber sido parte del directorio de la empresa estatal Sedapal, cuando también ejercía el cargo de alcalde de Lima Metropolitana. El burgomaestre indicó que se tomará un descanso luego de haber trabajado de manera continua como alcalde de Lima y Miraflores.

“Yo estoy concentrado en el cierre de lo que tengo que entregar ordenadamente. Después me tomaré un tiempo para poder descansar. Yo he trabajado ininterrumpidamente durante mucho tiempo. He sido dos veces alcalde de Miraflores, después empalmé con Lima. Lo que corresponde es un periodo de descanso”, señaló este jueves a América Noticias en una de sus últimas inspecciones al by pass de Javier Prado.

Agregó que no participará en las elecciones municipales y regionales de octubre porque están muy próximas y que luego evaluará alguna participación en política. También recordó que ya no es parte de Acción Popular, partido con el que llegó a la alcaldía de Lima.

“Voy a seguir trabajando para el bienestar de mi país y mi ciudad”, dijo.

Jorge Muñoz tras ser vacado como alcalde: “Me tomaré un tiempo para poder descansar” | Video: América Noticias

AÚN NO HABLA CON SU REEMPLAZO

Además, señaló que hasta ahora no se ha comunicado con el teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo, a quien le tocará asumir el cargo de alcalde de Lima hasta concluir en el presente periodo, el 31 de diciembre de 2022.

“Todavía no hemos coordinado, este es un proceso que se va a dar en los próximos días. Yo tengo que hacer una rendición de cuentas, una transmisión ordenada de lo que corresponde, y espero que todas las cosas que hemos venido trabajando se continúen y se puedan entregar las obras”, indicó.

Añadió que con Miguel Romero Sotelo ha tenido relaciones “normales y cordiales como las que se tiene con cualquier otro regidor”. Mencionó que aún no se comunica con él, pero que sí recibió sus llamadas, las cuales no pudo constatar. Indicó que espera encontrarse con él esta tarde, en la sesión de consejos.

VUELVE A ACUSAR MANO DE PERÚ LIBRE

Jorge Muñoz volvió a cuestionar la decisión del JNE a la que calificó como corrupto, ya que, según comentó, le habrían llegado mensajes pidiéndole dinero para que el fallo sea a su favor.

Reiteró que la ciudadanía debe estar atenta y vigilante para que en las próximas elecciones no se beneficie a un solo partido.

“Todo parecería que hay intenciones de beneficiar a Perú Libre por lo que se está armando ciertos aparatos”, expresó, aunque no especificó cuál era la base de su denuncia.

“¿Por qué razón, a un alcalde, que es crítico con el gobierno lo terminan vacado? Por lo menos deja una duda. Ahí hay un tema que analizar. Lo que quiero es que la sociedad esté atenta”, agregó.

AUDIOS DE MUÑOZ

El miércoles por la noche, Muñoz hizo una grave denuncia, en entrevista a Canal N: “Me pidieron dinero, por dos vías distintas. Me decían lo siguiente: ‘su caso va a ser declarado con la vacancia, pero si nos entrega dinero esto se puede revertir’”. Reconoció que no tiene la certeza que sea una persona de la misma entidad: “Es una posibilidad [que sea otra persona], también”, dijo.

Añadió que según las conversaciones que ha tenido “con algunos de los actores involucrados, me afirman que efectivamente sí había una posibilidad de revertir las cosas”. Aunque luego se rectificó y aclaró que lo dice en condicional, porque no tiene los elementos y las pruebas, pero quiere que se investigue a profundidad.

En otra entrevista que dio para ATV, el alcalde reveló dos audios con los que intenta dar indicios de un supuesto pedido de soborno. Uno de ellos es una conversación que mantiene con Jorge Quintana, alcalde de Jesús María.

