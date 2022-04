Sebastián Palacín: violación sexual, denuncias y toda la polémica que envuelve al hijo del presidente de Indecopi

Julián Palacín y Sebastián Palacín.

El Ministerio Público anunció este martes que abrió una investigación preliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de dos ciudadanas aún por identificar . Informaron que “la investigación está a cargo del fiscal provincial José Luis Huarhua Ortiz, del Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima”.

Este esperado pronunciamiento de la Fiscalía de la Nación responde a un hecho que indignó a la colectividad en redes sociales. Todo comenzó cuando el lunes salió a la luz un video en TikTok de Palacín, narrando lo que hizo el fin de semana en las playas del sur de Lima.

En su escabroso relato lleno de misoginia y discriminación, reconoció que abusó de dos mujeres que habían bebido y que estaban dormidas. Poco después, el sujeto de 25 años borró el video de sus redes sociales. Sin embargo, usuarios lograron guardar el video y fue rápidamente viralizado en redes sociales. La indignación era creciente por el contenido del video.

La difusión masiva también ayudó a revelar la verdadera identidad del protagonista del video. Se trata de Sebastián Palacín, hijo de Julián Palacín, actual presidente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). Este hecho le sumó una carga de anticuerpos, al tratarse de un familiar directo de un funcionario público del entorno gubernamental, y por lo demás, militante de Perú Libre. ¿

INSÓLITA DEFENSA

Tras la indignación generalizada, Palacín intentó cambiar su versión inicial. El sujeto publicó un nuevo video donde pidió disculpas, y explicó que nada era verdad y que todo se trataba de un “experimento social”.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un video bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son reales”, alegó el joven.

Su padre, Julián Palacín, también se pronunció en redes sociales. El funcionario público utilizó su Twitter para emitir un pronunciamiento respecto a su hijo. “Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es” , empezó diciendo.

Para luego afirmar que la falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. “Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”, escribió Palacín.

REACCIONES AL VÍDEO

El relato de Palacín provocó que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) emita rápidamente un comunicado condenando los hechos y se solidarizó con las supuestas víctimas. “Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al Ministerio del Interior identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”.

Por su parte, la titular de MIMP, Diana Miloslavic, instó al Ministerio Público a actuar de inmediato. “Desde MIMP estamos enviando un escrito a la Fiscalía para que se inicie de inmediato una investigación sobre este repudiable caso. Mi solidaridad con las jóvenes y reitero que nuestros servicios están a su disposición”, publicó en Twitter.

Después de publicarse el video de las “disculpas” de Palacín, el MIMP volvió a pronunciarse. “El segundo video difundido hoy por Sebastián Palacín no debe interferir en la investigación que la justicia debe llevar a cabo. Nuestro pedido ha sido ingresado a la Fiscalía” , expresó el ministerio.

Desde el Legislativo, la congresista del Partido Morado, Flor Pablo Medina, lamentó la frialdad con que cuenta el crimen y pidió a las autoridades competentes a actuar de inmediato en contra del autor de los hechos narrados, a quien habría identificado.

“El repulsivo sujeto que narra con frialdad en un video cómo, en complicidad de su amigo, abusaron sexualmente de dos mujeres en estado de ebriedad, ya ha sido identificado como Sebastián Palacín. Ministerio del Interior, Fiscalía y Ministerio de la Mujer deben investigar y actuar de inmediato”, tuiteó.

Asimismo, la parlamentaria de Avanza País, Patricia Chirinos, mostró su indignación por la lentitud de los órganos competentes para actuar como corresponde la ley. “Abusadores, misóginos y violadores. A eso nos tiene acostumbrado este gobierno y otras autoridades que pululan por allí. REPUGNANCIA es lo que genera el hijo del jefe de Indecopi, Julián Palacin. ¿Dónde está la Fiscalía y el MIMP que no actúan de inmediato?”, señaló.

En tanto, la expresidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara Velásquez, publicó lo siguiente en redes sociales: “De no ser una broma este video, la persona que habla con total sangre fría y cinismo que enerva, narraría una #ViolaciónSexual contra una mujer en estado de indefensión (agravante). ¿Por qué está libre?”, indicó. Y pone en copia a instituciones como la Fiscalía Perú, Ministerio de la Mujer y la Defensoría del Pueblo.

La historiadora Carmen McEvoy también habría identificado al autor del vídeo. “Su nombre es Sebastian Palacin, hijo de un jerarca del régimen perulibrista y nieto de uno de sus principales financistas. El miserable confiesa con lujo de detalles una violación contra dos mujeres inconscientes. No existe constitución que arregle este nivel de degradación moral”, manifestó.

