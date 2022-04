Sebastián Palacín podría ser denunciado por apología a la violencia contra la mujer

Sebastián Palacín publicó polémico video en TikTok

La noche del lunes, un video de Sebastián Palacín se viralizó por redes sociales. En este, el hijo del actual presidente de Indecopi, Julián Palacín, describía de forma gráfica cómo habría abusado de dos jóvenes en estado de ebriedad junto a un amigo del colegio, pero ante la polémica eliminó las imágenes y publicó otro video justificando todo como un “experimento social”. Sin embargo, su ‘confesión’ daría a lugar a una posible denuncia por apología a la violencia contra la mujer.

Este delito se encontraría comprendido en el Artículo 316 del Código Penal que señala que “el que públicamente exalta, justifica o enaltece un delito o a la persona condenada por sentencia firme como autor o partícipe, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años”.

De esta manera, la justificación del “experimento social” dada por Palacín podría calzar con la tipificación del delito de apología a la violencia contra la mujer, considerando la violencia sexual. Esto podría estudiarse desde el Ministerio de la Mujer para emitir la denuncia correspondiente, o a la población civil.

Además, también se estaría vulnerando la Ley 30364, que tiene por objeto prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia producida en el ámbito público o privado “contra las mujeres por su condición de tales”.

Este es un tema que también salió a la luz luego de que se hiciera viral un video donde Norka Gaspar y Ricardo Mendoza, conductores del programa Complétala, hiciera bromas sobre el caso de violencia sexual contra una menor de edad.

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok. VIDEO: Panamericana TV

JUSTIFICACIÓN DE SEBASTIÁN PALACÍN

Sebastián Palacín había eliminado el video original cinco minutos después de subirlo a su cuenta de TikTok. Pero otras páginas empezaron a publicarlo, tras grabarlo; como el medio periodístico El Foco. Así, se volvió rápidamente controversial y se ganó severas críticas.

Luego, el joven de 25 años eliminó todo su contenido y cambió su nombre de usuario. Publicó otro video donde afirmaba que todo había sido parte de un “experimento social”, por lo que la “confesión” habría sido ficticia.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un vídeo bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, alegó.

Sebastián Palacín confesó violación sexual en TikTok y luego aseguró que todo se trató de un “experimento social” | VÍDEO: TIKTOK

MINISTERIO DE LA MUJER SE PRONUNCIA

Apenas el video se hizo viral, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) fue la primera entidad del Estado en reaccionar. Primero, afirmaron repudiar lo mencionado en el video: una descripción gráfica de una violación sexual.

“Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al Ministerio del Interior identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”, fue lo que publicaron mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Nos solidarizamos con las víctimas y hacemos un llamado para que acudan a los servicios del MIMP. Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 se encuentran a disposición para atenderlas, así como cualquier otro caso de violencia”, añadieron en el hilo.

Cuando Palacín publicó su justificación del hecho, el MIMP declaró que no debería interferir en la investigación del caso.

“El segundo video difundido hoy por Sebastián Palacín no debe interferir en la investigación que la justicia debe llevar a cabo. Nuestro pedido ha sido ingresado a la Fiscalía”, expresó el ministerio.

