Ministerio de la Mujer ingresó pedido de investigación a la fiscalía por videos de Sebastián Palacín

El video de Sebastián Palacín donde supuestamente confesaba haber abusado sexualmente de una joven en notorio estado de ebriedad despertó la indignación de los peruanos, quienes viralizaron las imágenes a pesar que el hijo del presidente de Indecopi borró las imágenes de las redes sociales y publicara otro en el que sostiene que se trata de “un experimento social”. Ante ello, el Ministerio de la Mujer (MIMP) se pronunció en contra y pidió se realicen las investigaciones pertinentes, sin importar las justificaciones que este hubiera dado.

El ministerio fue uno de las primeras entidades del Estado en reaccionar al viral video en redes sociales. En su pronunciamiento inicial, aseguraron repudiar lo mencionado en el video: una descripción gráfica de una violación sexual, hecha a modo de sátira por Palacín.

“Repudiamos los hechos descritos en el video divulgado. Exigimos al Ministerio del Interior identificar a la persona, pronta investigación y que se tomen las severas medidas correspondientes contra quienes cometen los delitos descritos”, fue lo que publicó el ministerio mediante su cuenta oficial de Twitter.

Del mismo modo, se solidarizaron con las víctimas e hicieron un llamado para que acudan a los servicios de ayuda del MIMP.

“Nos solidarizamos con las víctimas y hacemos un llamado para que acudan a los servicios del MIMP. Los Centros de Emergencia Mujer y la Línea 100 se encuentran a disposición para atenderlas, así como cualquier otro caso de violencia”, añadió en el hilo.

Luego de que llovieran las críticas, Palacín cambió su nombre de usuario en TikTok y subió un nuevo video donde dijo que todo se había tratado de un experimento social. Sobre este nuevo hecho, el MIMP declaró que no debería interferir en la investigación del caso.

“El segundo video difundido hoy por Sebastián Palacín no debe interferir en la investigación que la justicia debe llevar a cabo. Nuestro pedido ha sido ingresado a la Fiscalía”, expresó el ministerio.

Sebastián Palacín (25 años) es el hijo del actual presidente de Indecopi, Julián Palacín y había publicado el video original en su cuenta de TikTok, pero este fue borrado cinco minutos después. Aun así, las personas lograron grabar el mismo y se difundió por todo Internet.

Este video describía los supuestos hechos ocurridos el fin de semana en una fiesta en el sur de Lima. “Rey del trío marino” es el título con el que publicó el clip en TikTok.

Por su parte, la ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, también se pronunció en contra de este video e instó al Ministerio Público a actuar de inmediato.

“Desde MIMP estamos enviando un escrito a la Fiscalía para que se inicie de inmediato una investigación sobre este repudiable caso. Mi solidaridad con las jóvenes y reitero que nuestros servicios están a su disposición. #NoMásViolencia”, publicó luego de que saliera a la luz el segundo video de Sebastián Palacín.

DESCARGO DE SEBASTIÁN PALACÍN SOBRE EL HECHO

El autor del video, que ha indignado a muchos peruanos, publicó un segundo video - el cual se muestra como el primero en su cuenta de TikTok, luego de que borrara todo su contenido producto de la controversia. Se disculpó por lo dicho con sus seguidores y aseguró que todo se había tratado de un “experimento social”.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un vídeo bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, alegó el joven.

