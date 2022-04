Sujeto que confesó violación sexual en TikTok asegura que todo se trató de un “experimento social”

Su relato provocó que se pronuncie el Ministerio de la Mujer.

Debido a la gran indignación que generó su vídeo, el sujeto que narró en redes sociales como violentó sexualmente a dos jóvenes se pronunció al respecto. En sus disculpas, el individuo explicó que nada era verdad y que todo se trataba de un “experimento social”.

“Queridos seguidores, pido disculpas ante un vídeo bastante polémico que he generado. Lamento si se han sentido ofendido. Tengo que decirles que todo lo publicado no ha sido real y parte de mi imaginación como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias. Todo ha acabado en un problema serio, pero las historias no son realas”, alegó el joven.

Este vídeo se viralizó rápidamente debido a la crudeza y naturalidad con que cuenta un hecho delictivo, como lo es una violación sexual, ocurrido el fin de semana en una fiesta en el sur de Lima. “Rey del trío marino” es el título con el que publicó el clip en TikTok, pero apenas cinco minutos después lo borró.

Su relato generó la indignación de la población y el pronunciamiento del Ministerio de la Mujer.

NOTICIA EN DESARROLLO