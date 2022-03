Juan Carrasco afirma no conocer a Karelim López ni haberse reunido con el presidente Pedro Castillo en Breña

Juan Carrasco niega conocer a Karelim Lopez. Foto: Andina.

El viceministro de Justicia, Juan Carrasco Millones, manifestó no conocer a la empresaria y aspirante a colaboradora eficaz Karelim López, tras su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

Estas declaraciones las dio en los exteriores del Parlamento, en donde descartó tener una relación amical con la lobista y que mucho menos la ha visto personalmente, como se le acusó anteriormente.

“Respecto a las investigaciones (sobre las visitas a Sarratea), yo no tengo vinculaciones, no conozco a la Sra. Karelim López, nunca la he tenido en mi teléfono, nunca hemos conversado. Yo me he dado cuenta de que hemos coincidido en Sarratea recién cuando ha salido el reportaje, cuando pude verlo”, precisó el exministro del Interior y de Defensa.

En cuanto a su visita a la casa del jirón Sarratea, ubicado en el distrito limeño de Breña, Carrasco indicó que acudió hasta dicho lugar para tener conversaciones personales con el presidente de la república, Pedro Castillo, pero estás nunca llegaron a darse.

“Yo no sé dónde estaba (Karelim López), la casa tiene cuatro pisos, yo no la conozco. (…) Creo que todo está dentro del contexto de la verdad, yo tenía solo 48 horas de designado como ministro de Defensa, tenía conversaciones personales con el presidente”, agregó.

Sus declaraciones a la prensa coincidieron con el testimonio que brindó a los miembros de la Comisión de Fiscalización del Congreso, a quienes aseveró que no se llegó a reunir con el jefe de Estado, pese a que lo esperó por una hora .

“Yo creo que ya es repetitivo, por temas personales fui a hablarle al presidente, por el fallecimiento de mi madre. No veía al presidente desde que había jurado como ministro de Defensa, por eso fui a visitarlo. Cuando digo que fui a probar suerte, lo digo porque fui a ver si era posible encontrar al presidente en el lugar, ya expliqué que el presidente y que no me reuní con él”, aseveró.

“No hubo una reunión con el presidente, el hecho de haber asistido el 19 de noviembre, era para coordinar asuntos personales con el presidente, pero él no se encontraba en la casa, luego lo esperé por una hora. En el lugar no conocí a nadie, en el sitio no vi a Karelim López. Nunca la conocí, tampoco he entablado una relación con ella, estuvo esperándolo en una habitación solo por una hora”, acotó.

FILTRAN AUDIO SEXUAL DURANTE INTERVENCIÓN DE CARRASCO

En medio de sus declaraciones a dicho grupo de trabajo del Parlamento, Juan Carrasco Millones pasó un incómodo momento luego de que se filtrara un audio sexual, el cual se escuchó a nivel nacional a través de la señal del canal del Congreso. Este vergonzoso momento provocó que todos permanecieran en silencio y luego se retomen las acciones sin mencionar el hecho.

Carrasco Millones se presentó en la mencionada fiscalización para responder por el caso Sarratea que se le investiga al presidente Pedro Castillo y Bruno Pacheco. El viceministro fue consultado por sus visitas clandestinas a la vivienda de Sarratea para reunirse con el presidente Castillo, en medio de la sesión, que se desarrollaba también de manera virtual, uno de los parlamentarios que había dejado abierto su micrófono, al parecer abrió uno de estos videos virales de broma y se escuchó el audio sexual dejando a todos sorprendidos y en medio de un silencio incómodo.

Posteriormente, el presidente de la Comisión decidió dar por concluida la participación de Juan Carrasco y lo invitó a retirarse. Después de este episodio ningún congresista habló al respecto y tras varios minutos continuaron con sus labores.

Exministro pasó vergonzoso momento tras filtrarse audio sexual | VIDEO: RPP Noticias

SEGUIR LEYENDO