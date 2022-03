Bruno Pacheco y los sobrinos de Castillo agravan su situación legal y podrían ir a la cárcel por varios años

Los sobrinos del mandatario y Bruno Pacheco se encuentran no habidos. Foto: Composición.

Los sobrinos del presidente de la República, el exsecretario general de la presidencia, Bruno Pacheco y la empresaria Karelim López, han formado parte del círculo cercano del presidente Pedro Castillo durante estos ocho meses que lleva de Gobierno. Comenzando por los 20 mil soles que se encontraron en el despacho presidencial y visitas que parecían familiares, hasta presuntamente formar parte del caso Puente Tarata III.

En el caso de su sobrino Fray Vásquez Castillo, comenzó con las visitas a Palacio, acumulando en total 16, las cuales fueron entre el 6 de agosto y el 24 de setiembre. La mayoría de estas fueron registradas como visitas familiares a nombre de la Casa Militar. Solo la primera se registró como una reunión con el propio Pedro Castillo. Además, cuenta con otra visita el 7 de agosto al entonces ministro de Defensa, Walter Ayala. El exministro ha dicho que la reunión fue para que el sobrino del presidente lo salude. Su ingreso a una entidad estatal más reciente fue al Congreso de la República el 9 de febrero pasado para declarar ante la Comisión de Fiscalización del Congreso. Además, que estuvo fuertemente relacionado con Bruno Pacheco.

En un principio él también fue involucrado por mantener reuniones en la casa del jirón Sarratea, ya que era el aparente encargado de recibir y acompañar a personas que llegaban al lugar.

A Vásquez lo llaman por primera vez ante la fiscalía, ya que se le vio llegando al lugar en una camioneta a nombre de una empresa de Zamir Villaverde, quien hoy es coinvestigado por lavado de activos, y pasando la noche allí. No asiste presentando una prueba falta de COVID-19, pero finalmente, asistió el 9 de febrero. Ante el grupo parlamentario, Fray Vásquez dijo: “He asistido a Sarratea, no recuerdo cuántas veces. Solo en reuniones familiares con mi tío y con paisanos (…) No conozco a Karelim López. No tengo vínculo amical con ella. Solo una vez la recibí en Sarratea”.

Karelim López declaró como aspirante a colaboradora ante la fiscalía algunas semanas después y ahí fue cuando también implicó a Vásquez Castillo en la presunta mafia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), junto a sus dos primos. “Conformada por el presidente Pedro Castillo Terrones (...) los sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo, Gian Marco Castillo Gómez, Rousbelt [Rudbel] Oblitas Paredes, sobrino por el lado de su esposa“, afirmó.

En el caso del otro sobrino del presidente Gian Marco Castillo, quien según López está involucrada en la mafia del MTC, registra 21 ingresos a Palacio de Gobierno entre en 2 de agosto y el 24 de setiembre, siempre a nombre de la Casa Militar y casi siempre con el motivo de visita familiar. También tiene a su nombre una reunión con el entonces ministro Walter Ayala del 7 de agosto, el mismo día en que se registra una visita de su primo Fray Vásquez al mismo despacho.

Detuvieron al empresario Zamir Villaverde y buscan al sobrino de Pedro Castillo. Foto: Composición.

SU PAPEL EN EL MTC Y EL CASO PUENTE TARATA 3

La representante del Ministerio Público manifestó que, según la empresaria Karelim López, Zamir Villaverde se contactaba con empresarios interesados en obras del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), y que luego estos eran contactados con Fray Castillo y Gian Marco Castillo (sobrinos de Pedro Castillo), para que brinden información de dichas obras.

Añadió que sobrinos del jefe de Estado tenían el encargo de transmitir el interés de empresarios al exministro de Transportes, Juan Silva, para que así se concretar el direccionamiento en las obras.

La fiscal ha imputado colusión agravada, tráfico de influencias y organización criminal a Gian Marco Castillo Gómez.

Además, mencionó que el vínculo entre Zamir Villaverde, Fray Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente Pedro Castillo, data de la campaña electoral.

En tanto, el juez a cargo de la audiencia, Manuel Chuyo, señaló que este miércoles solo intervendrán la Fiscalía y los defensores de los imputados, ya que en una próxima fecha se dará a conocer la decisión.

‘NO HABIDOS’

El pasado lunes 28 de marzo, el empresario Zamir Villaverde fue detenido preliminarmente, junto a los sobrinos del presidente y Bruno Pacheco quien no habría sido ubicado en su domicilio al momento de la intervención efectuada por la División de Inteligencia y la Dirección contra la Corrupción (DIRCOCOR), según ATV existía una orden de allanamiento y detención de 11 personas.

Los sobrinos del presidente involucrados, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez tampoco han dejado rastro de su paradero, quienes pasaron de tener reuniones con el mandatario en la casa de Breña pasaron a la casa de Magdalena una casa vinculada a los mismos. Esta ha sido intervenida en dos ocasiones y se ha encontrado dentro una agenda y chips que la fiscalía ha recogido para averiguar qué son.

Al igual que Pacheco, Karelim López, cuentan con 8 meses de impedimento de salida del país por los casos Petro Perú y Provías.

En el caso de los sobrinos del presidente, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro, a horas de la mañana del pasado 22 de marzo, solicitó el impedimento de salida del país para los sobrinos del presidente Pedro Castillo. El pedido alcanza también al empresario Zamir Villaverde, gerente de la empresa Termirex y otros integrantes de dicha constructora. La representante del Ministerio Público solicita que se les aplique entre 4 y 5 meses de impedimento de salida del país.

El requerimiento fue recibido por el juez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Manuel Chuyo, quien programó la audiencia para el próximo 30 de marzo.





SEGUIR LEYENDO