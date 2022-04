Patricia Juárez anuncia que se priorizará el debate del proyecto de ley de reforma constitucional

El intento por convocar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución empieza a dar sus primeros pasos hacia la legalidad, aunque esto no asegure que la propuesta anunciada por el presidente Pedro Castillo vaya a ser una realidad. Por su parte y a través de un escueto mensaje en sus redes sociales, la presidenta de la Comisión de Constitución y reglamento del Congreso, Patricia Juárez, dio a conocer que en los próximos días se dará inicio al estudio y debate del proyecto de ley remitido hace unos días al grupo de trabajo que dirige.

“El PL 1840, Ley de Reforma Constitucional que autoriza someter a referéndum la convocatoria de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución Política, será priorizado”, dicen las primeras líneas de su publicación para luego asegurar que este ánimo responde a los señalados por el artículo 105 de la Constitución Política vigente; es decir, la publicada en 1993.

“Ningún proyecto de ley puede sancionarse sin haber sido previamente aprobado por la respectiva Comisión dictaminadora, salvo excepción señalada en el Reglamento del Congreso. Tienen preferencia del Congreso los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia”, se lee en el artículo de la Constitución mencionado por la congresista de Fuerza Popular.

En la misma publicación, Patricia Juárez anuncia que “en los próximos días iniciaremos su estudio y debate” con relación al intento del Poder Ejecutivo de convocar a un referéndum que consulta a la ciudadanía si se encuentra de acuerdo o no con la convocatoria de una Asamblea Constituyente; es decir, un grupo de representantes elegidos exclusivamente para redactar una nueva Carta Magna que reemplace a la publicada en 1993 durante el gobierno de Alberto Fujimori.

EL FUTURO DEL PROYECTO

El presidente Pedro Castillo ha decidido seguir el camino estipulado por ley para la convocatoria de un referéndum. Este intento primero deberá ser atendido por la Comisión de Constitución del Congreso, grupo que se encuentra presidido por la congresista fujimorista, Patricia Juárez, cuya vicepresidencia es ocupada por Gladys Echaíz de Alianza para el Progreso y tiene como secretaria a Adriana Tudela, integrante de la bancada de Avanza País.

Patricia Juárez anuncia que se priorizará el debate del proyecto de ley de reforma constitucional

El resto de la comisión que atenderá el proyecto presentado del Ejecutivo está integrado por 16 titulares provenientes de diversas tiendas políticas. Si bien es cierto que la bancada oficialista de Perú Libre es el grupo predominante, sus cinco integrante no superan a los representantes de la oposición como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Acción Popular y Renovación Popular. Entre aquellos cercanos al gobierno solo suman dos integrantes que son los congresistas Edgard Reymundo de Cambio Democrático (antes Juntos por el Perú) y José Elías Ávalos, congresista No agrupado y exintegrante de la bancada de Podemos Perú.

Los siete votos que apostarían a favor del referéndum no superan los once que tienen una postura en contra de cualquier intento por escribir una nueva Carta Magna. Siguiendo las líneas ideológicas y declaraciones previas de los integrantes de la Comisión de Constitución, se puede prever que el proyecto del presidente Castillo no logrará sobrevivir este primer paso y será archivado. Ni la presencia de Waldemar Cerrón o Guido Bellido en el mencionado grupo de trabajo lograría que la iniciativa supere esta etapa.

Por su parte, la presidenta de la comisión, Patricia Juárez, se ha mostrado en favor de un nuevo intento de vacancia del jefe de Estado. “Conforme ha pasado el tiempo creo que ya los que en su momento quisieron darle el beneficio de la duda, ahora en general es unánime el hecho de que el presidente Castillo no tiene la condición ni la capacidad para gobernar”, señaló recientemente.

SEGUIR LEYENDO