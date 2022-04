María del Carmen Alva critica a Pedro Castillo: “Ha demostrado que no es capaz para gobernar”

María del Carmen Alva. | Foto: Congreso de la República

María del Carmen Alva conversó en exclusiva con un medio internacional en donde volvió a exigir la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia del Perú. La presidenta del congreso no dudó en responsabilizar al jefe de Estado de la actual crisis que enfrenta el país.

En una entrevista al medio colombiano ‘Blu Radio’, la también congresista de Acción Popular señaló, que este pedido no es posible debido a que el jefe de Estado tiene una bancada oficialista bastante numerosa que lo impide.

“En el tema de vacancia, ellos tienen su bancada de izquierda, que son los que le dan el respaldo, pero aquí los analistas, opinólogos y politólogo, y políticos en general, lo que le están pidiendo al presidente es que renuncie y que dé un paso al costado . Ha demostrado que no es capaz para gobernar ni para elegir a sus asesores ni ministros”, explicó.

“Que dé un paso al costado, eso es lo que calle pide, es lo que la gente está pidiendo y en general. Si lo hará o no lo hará, eso es otro tema”, agregó.

María del Carmen Alva también señaló que el congreso no aprobará “de ninguna manera” el proyecto de ley que propone el mandatario de consultar a la población sobre el cambio de Constitución a través de una cédula de votación durante las elecciones regionales y municipales.

María del Carmen Alva considera error lo hecho en el proyecto de ley de reducción de impuestos en los alimentos de primera necesidad.

En esa misma línea, Alva Prieto, acusó a Pedro Castillo de “distraer” a la opinión pública en medio de la crisis de gobernabilidad que afronta por las decisiones que ha tomado en su gestión.

“Esto es un tema de distracción para que la gente esté hablando de la Asamblea Constituyente y no de la incapacidad, ineptitud y corrupción que hay en este Gobierno. Nueve meses paralizados, con cuatro gabinetes, este premier la verdad es que nos da para más, todos los días nos despertamos con sus declaraciones tan desubicadas e inoportunas. Parece que el presidente piensa que no hay quinto gabinete malo”, enfatizó.

ALVA RECIBE CRITICAS DE PORTALATINO

Al dar a conocer que está en contra de la propuesta emitida por Pedro Castillo, la congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, indicó que no se “debe tener miedo a la votación de la ciudadanía” y que se debe priorizar la democracia en la que se vive en el país.

Asimismo, señaló que el pedido de Castillo está dentro de la constitución y que iniciativa estaría en todo el marco de la ley.

La congresista se pronunció sobre el referéndum. Foto: Composición.

“Tengo abogados constitucionalistas y me han manifestado que está en todo su derecho y es legítimo ese proyecto de ley . Creo que eso no puede estar observado por algunos juristas, constitucionalistas que tienen algunos favorecimientos por algunas organizaciones políticas. No sería democrático, ni tampoco correcto”, analizó.

También aseguró que hay posibilidad de que las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso obedezcan a intereses ajenos a la labor del poder legislativo.

“Es lamentable que siga con esas mismas acciones porque todos ustedes y el pueblo peruano han sido testigos de los desplantes, de los desaires que ha tenido la presidenta del Congreso; y eso para mí no es novedad. Creo que esta situación genera un temor”, sostuvo.

Silvana Robles, parlamentaria de Perú Libre, también se pronunció sobre la iniciativa de Castillo y aseguró que sería antidemocrático impedir la consulta popular.

“ Para la derecha fascista hablar de Asamblea Constituyente es “atentar contra la democracia ”. El verdadero acto antidemocrático es impedir que se le consulte al pueblo si está o no de acuerdo con un nuevo pacto social. ¿De qué tienen miedo? #ConsultaPopular #AsambleaConstituyente”.

