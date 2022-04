“Si el presidente Pedro Castillo renuncia, nos vamos todos”, dice la congresista Patricia Juárez

Patricia Juárez, congresista de Fuerza Popular. Foto: Andina.

Desde el Congreso de la República consideran que el presidente Pedro Castillo debe presentar su renuncia al cargo. Este pedido ha sonado con más fuerza los últimos días tras la propuesta del mandatario de convocar una Asamblea Constituyente.

Entre los parlamentarios existe el temor de que el jefe de Estado intente perpetuarse en el poder con una nueva Constitución. Este es el caso de la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, quien comentó que, de ser necesario, estaría dispuesta a renunciar a su curul para lograr que Castillo Terrores deje la Presidencia del Perú.

“Nosotros tomamos la decisión: si el presidente de la república pone su carta de renuncia, nosotros decidimos a través de una norma legal que nos vamos todos, pero qué es lo que vienen hacia adelante. ¿Nuevas elecciones? ¿Nuevos candidatos? (...). Nosotros los congresistas podemos perfectamente estar de acuerdo todas las bancadas en poner nuestros cargos a disposición, nosotros queremos ir a nuevas elecciones generales. ¿El señor Castillo lo va a hacer? ¿Su gabinete lo va a hacer? ¿El señor Aníbal Torres está dispuesto a renunciar?”, cuestionó en Exitosa.

“Si el señor Castillo viene y nos dice en el Congreso que efectivamente él pone su cargo a disposición y que también se vaya el Congreso, en buena hora, lo haremos así. El país es más grande que cualquiera de los intereses o motivaciones de cualquier congresista”, añadió.

Hace unos días, ni bien el presidente anunció en Cusco su propuesta de consultarle a la población sobre la Asamblea Constituyente, Juárez, como presidenta de la Comisión de Constitución, manifestó que no es momento para convocar a un referéndum en el Perú debido a los constantes problemas sociales y crisis políticas que atraviesa.

En conversación con RPP TV, sostuvo que se deben poner “paños fríos” para que los empresarios e inversionistas puedan volver a confiar aún en el país y calificó de “irresponsable” que se piense en convocar a una Asamblea Constituyente en la actual situación.

“Nosotros realmente nos preguntamos si realmente -con la incertidumbre que genera, sin ni siquiera saber quiénes son los que van hacer este cuerpo legal en este momento, en las circunstancias en las que estamos, cuando lo que se tiene que dar al país es tranquilidad, certidumbre, poner paños fríos para que los empresarios e inversionistas puedan confiar aún en el país, podríamos nosotros de manera irresponsable pensar en una Asamblea Constituyente”, expresó la congresista de Fuerza Popular.

“El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas. No se pueden modificar las normas que rigen para las elecciones municipales y regionales. El proyecto es abiertamente inconstitucional, no existe una forma tal como lo pretende presentar el presidente al Congreso para modificar la Constitución. Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó.

Este también es el sentir de la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, quien se mostró en contra de consultarle a la población si desea o no una nueva Constitución. Según consideró, no existe ninguna encuesta de opinión que muestre que la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos.

“El señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad (Seguridad en Emergencia), el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”, tuiteó la titular del Poder Legislativo.

