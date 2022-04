Érika Villalobos hace aclaración y niega haberle cantado a Aldo Miyashiro: “Es la canción de una obra”

Érika Villalobos se pronuncia y aclara que la canción "Este amor es pasado" no fue para Aldo Miyashiro. (Foto: Instagram)

Érika Villalobos acaparó la atención de los medios de comunicación cuando se difundió un vídeo donde aparecía cantando a todo pulmón la canción “Este amor es pasado” en el aniversario número 25 de la Asociación Cultural Preludio el último sábado 23 de abril.

“Algo que nunca fue se me ha perdido, mi corazón no estaba enamorado. Este amor es pasado o es futuro. Algo me falta que antes no faltaba. No puedo extrañar lo que no había”, se le escuchó cantar a la artista peruana y muchos usuarios señalaron que habría sido una indirecta a su aún esposo Aldo Miyashiro por el ampay que protagonizó con Fiorella Retiz.

Sin embargo, la actriz de teatro y televisión utilizó sus redes sociales para explicar el motivo por el cual interpretó la romántica canción en medio del evento y en compañía de sus amigos de actuación. A través de su cuenta de Instagram, Villalobos comenzó agradeciendo a Denisse Dibos por darle la oportunidad de iniciar en el teatro musical y luego dejó en claro que no le había dedicado nada al padre de sus hijos.

“Quisimos cantar la canción de la que se está hablando tanto porque éramos varios amigos del elenco de Don Quijote de la Mancha ( musical producido por Preludio en mayo y junio del 2008 ) y esa es una de las canciones más bonitas de esa obra, por ninguna otra razón”, escribió Érika junto a un vídeo donde recopilaba fotos de la celebración.

Su publicación ha logrado en las últimas horas al rededor de 80 mil reproducciones y miles de reacciones donde algunos de sus seguidores aplaudieron sus palabras y otros aseguraron que el momento cayó como “anillo al dedo”, ya que el ampay del conductor televisivo sucedió hace pocos días.

Cabe resaltar que hasta el momento, Érika Villalobos ha preferido guardar silencio y no se ha pronunciado sobre las imágenes donde se ve a Aldo Miyashiro besándose con su exreportera ni tras las disculpas públicas que hizo en su programa “La Banda del Chino”.

Foto: Instagram

ÉRIKA VILLALOBOS CANTANDO “ESTE AMOR ES PASADO”

Érika Villalobos se presentó en la celebración de los 25 años de “Preludio” y no dudó en entonar una romántica canción que hizo conmover a más de un asistente. Además, se le vio cantando y bailando junto a sus compañeros de teatro. La exintegrante de ‘Torbellino’ tomó el micrófono y cantó “Este amor es pasado” conmoviendo a todos los asistentes.

Érika Villalobos canta romántica canción tras ampay de Aldo Miyashiro. VIDEO: Instagram

ALDO MIYASHIRO LE PIDIÓ PERDÓN A ÉRIKA VILLALOBOS TRAS SU AMPAY

La noche del miércoles 20 de abril, Aldo Miyashiro reapareció en La Banda del Chino para admitir su infidelidad y para pedir disculpas públicas a su esposa Érika Villalobos por haberle fallado a su matrimonio de 17 años. “Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”, declaró.

“Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí. Quiero decirle, que seguramente no vamos a poder volver, pero que estoy dispuesto a hacer todo lo posible para sanar esa herida y llevar una relación de dos personas que en algún momento se quisieron mucho y de uno que cometió un error y solamente quiere pedir perdón”, agregó.

El perdón de Aldo Miyashiro | VIDEO: América TV

SEGUIR LEYENDO