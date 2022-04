Arriba Mi Gente: Ni Sheyla Rojas ni Melissa Paredes, la quinta conductora es Giovanna Castro

Giovanna Castro es la nueva integrante de Arriba Mi Gente. (Foto: Latina)

Este 25 de abril se estrenó Arriba Mi Gente, espacio de Latina que llegará de lunes a viernes a partir de las 9 a.m. Una de las sorpresas más esperadas era la presentación de la quinta conductora. Como se recuerda, el primer spot especuló que esta presentadora venía de México, por lo que se inmediató se voceó el nombre de Sheyla Rojas.

El otro nombre que sonó fue el de Melissa Paredes, pues tuvo una corta aparición como conductora en Mujeres Al Mando, por lo que se suponía que Latina la tenía considerada en su siguiente proyectos. Sin embargo, ambas especulaciones se esfumaron cuando la rubia salió a aclarar que ella no integraría Arriba Mi Gente.

Mientras que el rumore de la participación de Paredes se fue desapareciendo poco a poco cuando la joven fue invitada al programa En Boca de Todos, dando a notar un acercamiento entre la televisora y la modelo, dejando a los televidentes sin más pistas.

Incluso, por ahí soltaron el nombre de Janick Maceta, pues ni uno ni lo otro. La flamante quinta conductora del nuevo programa de Latina era Giovanna Castro , quiere fue presentada por Gianella Neyra, Mathías Brivio, Karina Borrero y Santi Lesmes en el último bloque. La reconocida comediante apareció vestida como Sheyla Rojas, sus ocurrencias se robaron las carcajadas. Sin embargo, la reacción de los usuarios en las redes sociales no se hicieron esperar, sorprendidos por la elección.

Muchos creyeron que realmente entraría al escenario una Sheyla Rojas o una Janick Maceta. Lo cierto es que la presencia de Giovanna Castro tampoco es poca cosa, pues es reconocida por ser actriz y humorista. Ha participado en diversos programas de TV y de radio, siendo el más sonado Los Chistosos. No obstante, sin intención de desmerecerla, no podemos dejar de aceptar que no era la bombaza que tanto prometieron.

Castro se encargará de dar el toque de humor al espacio, el cual presentó este lunes informes periodísticos y de entretenimiento.

INDIRECTA A AMÉRICA HOY

Tras aparecer en el set, Santi Lesmes sorprendió a sus compañeros Gianella Neyra, Mathías Brivio y Karina Borrero, pues no dudó en enviar una indirecta a la competencia, señalando que por fin el público tendrá un programa con conductores de verdad.

“Me ha costado muchos años de carrera tener mi propio programa. Quiero darle la bienvenida a toda la gente que nos ve desde casa porque por fin sus mañanas tienen conductores de verdad”, indicó ante la incómoda mirada de sus compañeros.

MUJERES AL MANDO NO SE SALVÓ

Sin embargo, tras pedir una oportunidad, lanzó otro dardo al programa Mujeres al Mando, espacio que fue retirado en febrero por falta de rating.

“Usted que está en casa, a partir de hoy este elenco de artistas están al mando”, señaló Lesmes causando revuelo en el set.

Arriba Mi Gente inició con indirecta a Mujeres Al Mando y América Hoy. Santi Lesmes sorprendió con sus comentarios. (Video: Latina)

SEGUIR LEYENDO