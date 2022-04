Magaly Medina y el complicado matrimonio que tuvo con el papá de su hijo Gianmarco

Magaly Medina tuvo una mala relación con el papá de su único hijo. (Foto: Instagram)

Magaly Medina en la actualidad es una famosa conductora de televisión y se hizo conocida por sus ácidas opiniones contra las figuras de televisión. Asimismo, su programa Magaly Tv: La firme se ha hecho bastante popular por los ampays que ha realizado en los últimos años, como el de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz.

Pese que ella es bastante conocida en la pantalla chica, muy pocos conocen su historia de amor con Marco Mendoza, el padre de su único hijo. Aquí te contaremos todo sobre el primer esposo de la popular ´Urraca´ y los motivos de su separación.

Ella y el padre de su hijo se conocieron cuando apenas tenían 19 años. Él fue primer enamorado, por lo que tuvieron una relación bastante intensa, aunque terminaron al poco tiempo, sin embargo, retomaron su romance cuando se enteraron que la periodista estaba embarazada.

En una entrevista con Andrea Llosa, Magaly Medina confesó que tuvo que casarse con Marco Mendoza porque su familia prácticamente la obligó, pues su papá al ser una persona bastante conservadora no la iba a dejar tener a su hijo si no estaba casada.

“ Tenía 19 años. Fue mi primer enamorado. Me casé porque tenía que casarme. Mi papá no me iba a dejar tener un hijo sin casarme: era muy conservador. Conviví dos años. (…) Cuando me sé embarazada, nosotros habíamos terminado ”, expresó.

ELLA TERMINÓ LA RELACIÓN

Magaly Medina también reveló que ella tomó la decisión de terminar su relación sentimental con Marco Mendoza debido a las constantes peleas que tenían en casa, por lo que solo estuvo al lado de él durante dos años.

“Yo preparé mi separación muy calculadoramente y fría. Al tipo le aguanté todo y yo callada. Es que tenía un carácter horroroso. Ya ni siquiera yo peleaba. Él trabajaba en Lima, y cuando estaba los fines de semana peleábamos. Entonces, era una relación muy tirante ”, aseveró la conductora de televisión.

La polémica periodista señaló que su primer esposo no quería que ella trabaje, ni estudie, por lo que contra su voluntad postuló a la Universidad de Huacho. “ No me permitía ni trabajar. Contra su voluntad postulé a la universidad de Huacho y estudié todo un año administración de empresas ”, sostuvo.

Debido a que ella no deseaba seguir con él, terminó su relación pese a sus suplicas. “Preparé cada paso de mi separación. Fui muy mala con él, no me convenció su llanto y lo dejé, como se deja un zapato viejo. Sí, (él me amaba) mucho”, agregó.

Magaly Medina al lado de su hija.

NO LE PASABA UNA PENSIÓN DE ALIMENTOS

De acuerdo a la misma Magaly Medina, su exesposo Marco Mendoza en un primer momento se negó a compartir la responsabilidad que tenía con su hijo, por lo que no le pasaba nada para la manutención del menor. Por este motivo, ella cumplió con la labor de padre y madre.

“Yo tenía que trabajar para mandar para la leche y pañales. Con el tiempo, mi exesposo entendió y envió para los gastos, pero fundamentalmente mi hijo fue mi responsabilidad toda mi vida ”, mencionó.

SU HIJO NO SE LLEVA BIEN CON SU PAPÁ

Magaly Medina confesó que intentó acercar a su hijo Gianmarco con su papá pero no lo logró, esto luego que él contrajera matrimonio con otra mujer. Asimismo, ella confesó que su progenitor considera a su segundo esposo, César Lengua como su verdadero padre.

“Él (Marco Mendoza) pierde contacto con su hijo. Me caso a los 26 años por segunda vez con César Lengua, a quien agradezco por hacer el papel de padre. Mi hijo, cuando pregunta, dice ‘mi papá’ por César ; es así su diferencia. Él tiene relación con sus hermanas, pero no hay una relación de padre e hijo”, señaló.

Hijo de Magaly Medina. (Foto: GLR)

