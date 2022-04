Magaly Medina: mira el rating que logró su programa un día después del ampay a Aldo Miyashiro

Magaly Medina se divierte grabando en TikTok con el ampay a Aldo Miyashiro. (Foto: Captura)

Magaly Medina desde hace varios años es considerada la ‘reina de los ampay’, pues en más de una ocasión ha puesto al descubierto a personajes de la farándula sacando los pies del plato. En esta ocasión, Aldo Miyashiro no pudo evitar la tentación y le fue infiel a su esposa Érika Villalobos con su exreportera Fiorella Retiz.

Las imágenes de esta historia causaron gran revuelo en las redes sociales y entre los televidentes, quienes mostraron mucho interés al prender su televisor para ver exclusivamente como el conductor de La Banda del Chino traicionaba la confianza de su cónyuge.

El mismo martes 19 de abril, día que emitió este ampay, Magaly Tv: La firme logró alcanzar 15.7 puntos de rating, ocupando el cuarto puesta de la programación de ese día, siendo superada nada menos que por Maricucha, Esto es Guerra y América Noticias.

Cabe precisar que el récord también se vio reflejado en las redes sociales y diversas plataformas digitales; por ejemplo, en la transmisión en vivo que realiza a través del Facebook de ATV hubo más de 67 mil personas conectadas y en YouTube, la sintonía llegó a los 48 mil usuarios.

Este ampay ha mantenido sobre lo alto al programa de Magaly Medina, pues el miércoles 20 de abril también tuvo una alta audiencia, siendo en cuarto programa más visto del día.

Magaly Tv: La firme alcanzó ese día 13.6 puntos de rating , siendo superado por las telenovelas Maricucha y Junta de Vecinos. Además, Esto es Guerra también fue superior, pero la diferencia de puntos no fue por mucho.

Recordemos que en el programa del 20 de abril la popular ‘Urraca’ siguió tocando el tema de Aldo Miyashiro, criticando duramente a los conductores de televisión que salieron a hablar sobre el tema de la infidelidad y que en el pasado también estuvieron involucrados en este tipo de escándalos.

Además, invitó a Mónica Cabrejos para que opine sobre el tema, siendo ella una conductora que alguna vez formó parte del circulo cercano del ‘Chino’, pero que fue separada al evitar acudir a las reuniones que ellos realizaban por las noches tras salir de trabajar.

Aldo Miyashiro pide perdón a Érika Villalobos y su familia | VIDEO: América TV

ALDO MIYASHIRO NO APARECERÁ EN TELEVISIÓN POR UN TIEMPO

Durante las disculpas públicas que le pidió Aldo Miyashiro a su esposa Érika Villalobos, el conductor de La Banda del Chino indicó que no estaría frente a la conducción de su programa debido a que se encontraba mal emocionalmente, por lo que se tomaría unos días para pensar en todo el daño que le ha causado a su familia.

“Hoy no sé cómo estoy parado acá. Lo estoy haciendo porque no quiero escapar de la situación, porque creo que he fallado. Lo más doloroso es que me he fallado a mí mismo y a los que más quiero. Yo ahora, no tengo la fuerzas para hacer programa ni presentar una nota. Le voy a pedir a mis compañeros que lo hagan. Me voy a tomar unos días y espero reconstruirme y volver a tener lo que tenía antes con mi familia . Espero conseguir el perdón de la persona que ofendí y ya no sé que será más adelante de mi vida”, indicó.

SEGUIR LEYENDO: