La Banda del Chino: ¿Cuántos puntos de rating logró tras el pronunciamiento de Aldo Miyashiro?

Aldo Miyashiro se presentó en su programa La Banda del Chino la noche de este último 20 de abril para dar su descargo luego de ser el protagonista del reciente ampay donde se le ve besando a su exreportera Fiorella Retiz, mientras sigue casado con su esposa Érika Villalobos.

El conductor televisivo inició su discurso admitiendo que sí le fue infiel a la madre de sus hijos. “Yo me equivoqué y yo cometí un error que, seguramente, me va a acompañar toda mi vida y que me va a costar muchísimo poder reparar con la gente que amo. He decidido asumir como hombre que soy mi responsabilidad sin escaparle a este momento tan duro”.

Asimismo, no dudó en pedirle disculpas públicas a la actriz peruana por haberla puesto en una situación tan humillante. “Quiero comenzar pidiendo perdón públicamente a Erika porque traicioné su confianza y no estuve a la altura ni merezco todo lo que ella hizo por mí”.

¿CUÁNTO RATING LOGRÓ LA BANDA DEL CHINO?

El discurso que duró poco más de 15 minutos, fue uno de los más esperados por miles de televidentes a nivel nacional. Todo parece indicar que el público quiso escuchar la versión del presentador de TV, pues le otorgaron un total de 13.7 punto en Lima, mientras que en Lima + 6 Ciudades solo hizo 12 puntos dándole el sexto lugar en la tabla general del rating , según Ibope Media.

Por otro lado, la telenovela Maricucha se volvió a llevar el primer lugar con 16.9 puntos de rating en Lima y 16.8 en Lima +6 ciudades. El segundo puesto se lo llevó también la producción nacional Junta de Vecinos logrando 15.5 puntos en Lima y 16 en Lima +6 ciudades.

Muy de cerca, se quedó el programa Magaly TV La Firme con 15 puntos de rating en Lima y con 13.9 en Lima +6 ciudades. El reality Esto es Guerra obtuvo un poco menos que Magaly Medina, ya que tuvo 14.9 de rating, pero pudo superarla en Lima +6 ciudades con 15.6.

RATING DE OTROS PROGRAMAS

- América Noticias - América TV (15)

- En Boca de Todos - América Televisión (5.3)

- Los Milagros de la Rosa - América Televisión (9.8)

- Dr. Milagro - Latina (7.3)

- América Hoy - América Televisión (6.3)

- Andrea - ATV (10.7)

- Yo Soy, 10 años - Latina (6.9)

- Amor y Fuego - Willax TV (2.8)

¿QUÉ MÁS DIJO ALDO MIYASHIRO?

Para sorpresa de muchos, Aldo Miyashiro se mostró afectado por la ola de insultos que viene recibiendo Fiorella Retiz en sus redes sociales, por lo que pidió que estos se detengan debido a que él tiene toda la responsabilidad de la infidelidad que cometió.

“Lamento muchísimo la situación que vive Fiorella Retiz porque el responsable y el culpable soy yo. Soy un hombre de 46 años, yo soy el hombre casado”, dijo lamentando los hechos de los besos y caricias.

En otro momento, señaló que daría un paso al costado en la conducción de La Banda del Chino y aseguró que estaba dispuesto a aceptar la respectiva sanción que, posiblemente, le dé América Televisión. “Si me tienen que sancionar mis empleadores, estoy presto a acatar cualquier sanción que me quieran poner, la que sea”.

