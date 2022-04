Magaly Medina se divierte grabando en TikTok tras ampay a Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz

Magaly Medina se divierte grabando en TikTok con el ampay a Aldo Miyashiro. (Foto: Captura)

Magaly Medina no dudó en utilizar su cuenta de TikTok para grabarse en un divertido vídeo sumándose a la ola de mujeres que están prohibiendo a sus esposos a ir a las denominadas “pichangas”, que son los partidos de futbol que se suelen dar entre amigos.

Esto luego del ampay a Aldo Miyashiro. Recordemos que según las imágenes, el conductor junto al comentarista deportivo Óscar del Portal fueron captados en situaciones comprometedoras con Fiorella Retiz y Fiorella Méndez respectivamente. Los cuatro se fueron juntos luego del llevarse a cabo el torneo de fútbol que tienen con su equipo “Once Macho FC”.

El conductor de “La Banda del Chino” y el presentador de noticias deportivas se encuentran en el ojo de la tormenta y la popular “Urraca” aprovechó la polémica para realizar un TikTok donde se le ve indicándole a su esposo que no va a salir después de lo que pasó con el productor.

“Mi amor, ¿Qué me pongo para salir con sus amigos?”, se escucha en una voz de fondo, mientras la periodista acaricia a su mascota y responde: “Póngase triste, porque después del ampay a Miyashiro, usted no sale a ninguna parte sin mí”.

En las últimas cuatro horas, su publicación cuenta con más de 1 millón de vistas, más de 100 mil “Me encanta” y miles de comentarios positivos donde varios usuarios señalan que gracias a su ampay, varias mujeres podrán “sacarse la venda de los ojos”.

“Bien Magaly, me sentí triste con ese ampay del chino, yo era su fan”, “Mi flaco es chino y su mejor amiga se llama Fiorella. Esto es una señal”, " Bien Magaly. Ayudas a muchas a sacarse la venda de los ojos”, escribieron algunos internautas.

Cabe resaltar que el último martes 19 de abril, Magaly Medina logró 15.7 puntos de rating al emitir dichas imágenes que demostrarían la infidelidad por parte de Aldo Miyashiro a su esposa Érika Villalobos. Asimismo, el supuesto engaño de Óscar del Portal a su esposa Vanessa Quimper.

Magaly Medina graba en TikTok tras ampay a Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. VIDEO: TikTok

¿QUÉ PASÓ EN EL AMPAY DE ALDO MIYASHIRO Y ÓSCAR DEL PORTAL?

En las imágenes transmitidas por el programa de Medina Vela se puede ver que todo el seguimiento se inicia el último lunes 18 de abril. Aldo Miyashiro, que había retornado recién de España donde había pasado unos días con su familia, llegó hasta Magdalena para jugar un partido de fútbol 7.

Aquí se encontró con Óscar del Portal, Fiorella Méndez y Fiorella Retiz. Posteriormente, juntos se trasladan hasta el departamento del periodista deportivo donde comparten unos instantes juntos, pero luego de unos minutos Méndez y Del Portal desaparecen de escena dejando solo a Miyashiro y Retiz.

La reportera al ver que se encontraba sola con el conductor de TV, se sentó en sus piernas y empezó a besarlo apasionadamente hasta que ambos se levantan y van a otro ambiente, al parecer otro mueble y se ve a ambos echarse y seguir con su desenfreno pasional.

En un momento de la noche ellos desaparecen de escena y las cámaras de Magaly Tv: La firme no logran captar todo lo que hacen. Finalmente, antes de llegar a las 5:00 a.m. ellos deciden retirarse del departamento. Para sorpresa de los reporteros, cuando salen a la calle ellos se muestran totalmente indiferentes, como si no se conocieran.

Aldo Miyashiro viene siendo duramente criticado en redes sociales por haberle sido infiel a su esposa Érika Villalobos.

