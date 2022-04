Jossmery Toledo se molesta y niega romance con Piero Hincapié: “No tengo ninguna relación”

Jossmery Toledo manda comunicado para aclarar que no tiene una relación con Piero Hincapié. (Foto: Instagram)

¡Está soltera! Jossmery Toledo dejó en claro que por el momento su corazón no le pertenece a nadie. La chica reality utilizó sus redes sociales para negar cualquier vinculo con el futbolista ecuatoriano Piero Hincapié.

A través de sus historias de Instagram, la modelo se habría incomodado por lo fuertes rumores de una posible relación con el jugador de 20 años que comenzaron cuando el programa Amor y Fuego difundió unos vídeos donde aparentemente ella estaría en la casa del pelotero en su reciente viaje a Alemania como parte de sus cortas vacaciones por los feriados de Semana Santa.

La exsuboficial no dejó de subir contenido a su cuenta de Instagram y se dejó ver en el BayArena para presenciar el duelo entre Bayer Leverkusen contra el Leipzig donde el ecuatoriano fue titular. Todo esto encendió las alarmas de lo que podría ser una nueva historia de amor.

Sin embargo, la integrante de Esto es Guerra publicó un corto comunicado en las historias de su cuenta oficial de Instagram en la madrugada de este 20 de abril para aclarar que está soltera,

“Solo quiero comentarles que no tengo ninguna relación con nadie , les dije que cuando la tenga, yo misma se los diré. Tengo muchos amigos y amigas como todos”, se puede leer en la primera parte de su texto.

Asimismo, señaló que todos los rumores están perjudicando su reputación. Recordemos que en el reportaje emitido por el magazine de Willax TV se recordó cuando la ex PNP expresó su deseo de conocer a futbolistas extranjeros para que la lleven a Europa.

“Esto me perjudica cuando realmente quiero una relación con una persona y si viajo es porque me gusta viajar y gasto mi dinero en eso, y por favor ya dejen de crearme romances que no hay”, concluyó la nueva ‘Combatiente’.

Cabe resaltar que, su comunicado fue compartido por el portal de Instarandula minutos antes de que Jossmery Toledo decida eliminar lo que publicó. Por tal motivo, el periodista Samuel Suárez se burló de ella: “Jossmery en plena madrugada haciendo sus aclaraciones jajaja, espera al menos que salga el chisme, hijita”.

Foto: Instagram

¿QUIÉN ES PIERO HINCAPIÉ?

Nacido el 9 de enero de 2002, Piero Martín Hincapié Reina es un futbolista ecuatoriano de 20 años. Ha tenido una destacada participación a lo largo de la Eliminatoria al Mundial Catar 2022, logrando que el equipo dirigido por Gustavo Alfardo clasifique a la Copa del Mundo al obtener el cuarto lugar. Actualmente, juega como defensa central o lateral izquierdo en el Bayer 04 Leverkusen de la Bundesliga de Alemania.

El portal alemán Transfermarket, referencia mundial en cuanto a fichajes, indica que su costo en el mercado actual es de 18 millones de dólares, siendo este el valor más elevado en su corta carrera. Es el ecuatoriano que más gana de la selección gracias a los 75 mil euros que recibe mensualmente, de acuerdo a información del medio The Sun.

En marzo de 2022, el ecuatoriano dejó en claro que era un hombre libre de compromisos. Durante una transmisión en vivo con sus compañeros, Byron Castillo y Moisés Caicedo, señaló que era un buen cocinero y que no había ninguna mujer-por el momento- en su corazón. “Cocinero y soltero”, dijo para la ilusión de sus seguidoras femeninas.

Piero Martín Hincapié Reyna tiene tan solo 20 años, pero cuenta con una carrera prometedora en el fútbol. (Foto: Instagram/@pierohincapie)

