Rodrigo González tras ver ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz: “Se ve que es su amante”

Rodrigo González indignado con ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz. (Foto: Captura de Willax y ATV)

Aldo Miyashiro sigue en el ojo de la tormenta luego de la noche de pasión que vivió al lado de Fiorella Retiz. Para el conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, las imágenes muestran que evidentemente entre el popular ‘Chino’ y su exreportera existía mucha confianza, como si se frecuentaran desde hace un tiempo.

“Se ve que es algo que está acostumbrado a hacer, es algo usual, hay un trato, hay una tensión sexual que ya no existe, hay un trato con mucha confianza de ellos y se ve, por los besos que se dan, que es su amante”, comentó el presentador.

En otro momento ‘Peluchín’ se hizo la misma pregunta que su público, si existía la posibilidad de que América Televisión tome la decisión de despedir a Aldo Miyashiro y Óscar del Portal por no haberles sido fiel a sus respectivas parejas.

“ ¿Se va a medir a todos con la misma vara? O es acaso que como él es de los once machos nos vamos a reír, a ver los memes y dale las gracias . Mientras, a la Sheyla se le separó del canal (...) ¿Qué decisión tomará una empresa que separó a Melissa Paredes? Aunque ella lo separó Gisela, porque es contratada por la producción de Gisela”, indicó.

“Es América Televisión el que debe de tomar la decisión, viendo en base lo que sucedió en ese equipo (La Banda del Chino), los rumores que hay, el señalamiento que hay, a las acusaciones que hay y ahora el protagonista, el jefe, la bisagra del show sale con esto (un caso de infidelidad)”, añadió.

Sin embargo, para Gigi Mitre botarlos del canal de Pachacamac no sería bueno, pues aunque el tema de la infidelidad es mal visto moralmente, ellos no han cometido ningún delito. “ Imagínense que todas las empresas empiecen a sacar gente porque son infieles, nos quedaríamos todos desempleados, muchos ”, indicó.

SOBRE ÓSCAR DEL PORTAL

Rodrigo González no pudo evitar mostrar su indignación al ver las imágenes en las que Óscar del Portal se quedaba con Fiorella Méndez en el departamento que comparte con su esposa, esto mientras ella se encuentra de viaje en Punta Cana al lado de sus hijos.

“ Se han dado cuenta que mientras más publicas, más profesas tu amor, dime lo que alardeas y te contaré lo que escaseas, porque Óscar del Portal vaya que se deshace en halagos de amor y muestras de afecto ”, señaló.

¿QUÉ DIJO SOBRE QUE SEAN DESPEDIDOS?

“¿Tú estarías de acuerdo con que se les despida a ellos dos?”, le consultó Gigi Mitre a Rodrigo González, quien señaló que jamás podría desear que alguien se quede sin trabajo, sabiendo que una familia podría quedar sin sustento.

“ Yo no sería capaz de decir algo públicamente que deje sin trabajo y sin sustento a una familia , pero lo que si creo es que lo que siempre busco, porque desde que he nacido pertenezco a las minorías, es que haya igualdad”, comentó.

“Tú no puedes agarrar por un lado y sacar a dos mujeres porque le pusieron los cuernos al marido y el que le pone los cuernos a la mujer no puede aparecer como si no hubiera pasado nada”, sentenció.

Rodrigo González lamentó que Aldo Miyashiro haya decidido serle infiel a su esposa Erika Villalobos con su exreportera Fiorella Retiz.

SEGUIR LEYENDO: