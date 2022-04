Stephanie Cayo confirma el fin de su relación con Maxi Iglesias y evita hablar del actor Kerem Bürsin

Stephanie Cayo termina con los rumores y confirma que terminó con Maxi Iglesias. (Foto: Captura / Instagram)

Stephanie Cayo confirmó lo que muchos de sus fanáticos temían. La actriz reveló que su relación con el actor español Maxi Iglesias llegó a su fin. Durante una entrevista con un medio internacional, la peruana no pudo evitar responder sobre los fuertes rumores de su ruptura que se iniciaron hace una semana y su vinculo con el actor turco Kerem Bürsin.

Como se recuerda, el programa Amor y Fuego comenzó con las especulaciones de su separación y contaron cuales fueron los titulares de la prensa italiana que iniciaron a relacionarla con el también productor nacido en Estambul.

Sin dar mayores detalles, la integrante de la familia Cayo afirmó que ya no continúa siendo pareja de Maxi Iglesias y aprovechó para resaltar el éxito de la película “Hasta que nos volvamos a encontrar”, en donde ambos fueron protagonistas y desarrollaron una historia de amor.

“No, ya no seguimos. La historia de amor sigue en la película y estamos muy contentos los dos de que nuestra historia haya traspasado tantos corazones. Le ha ido muy bien a la película. Estamos muy contentos con los resultados”, dijo Stephanie muy tranquila.

Asimismo, señaló que hoy en día son muy buenos amigos. “Ni siquiera éramos la pareja perfecta en la película y sin embargo, esas cosas pasan. Somos amigos y nos queremos mucho”.

Por otro lado, evitó referirse a Kerem Bürsin señalando que es un tema privado. “Ese es un tema muy personal. Prefiero no decir nada al respecto”, comentó. Sin embargo, no negó que lo haya conocido durante su viaje a España. “Sí lo he conocido y es un gran tipo, aunque todavía no lo he conocido muy bien”.

¿POR QUÉ SE RELACIONA A STEPHANIE CAYO CON KEREM BüRSIN?

Una fotografía de Kerem y Stephanie los habría puesto en medio de la polémica. Ambos se lucen muy sonrientes en una instantánea en blanco y negro. Pese a que la foto no tenía color, se podía notar que la actriz usaba la misma ropa que mostraba en sus historias de Instagram aquel día del encuentro.

Esto se dio después de que el también productor y modelo de 34 años visitara España para participar en un proyecto con el reconocido Antonio Banderas. Por su lado. la peruana visitó Madrid para celebrar su cumpleaños con su hermana Fiorella Cayo. Cabe mencionar que los medios de comunicación internacionales señalaron que Kerem ya conocería a la familia Cayo.

¿QUIÉN ES KEREM BURSIN?

Kerem Bürsin es un actor, director y modelo turco de 34 años. Es reconocido por su participación en serie de televisión como Güneşi Beklerken (2013−2014), Şeref Meselesi (2014−2015) y Sen Çal Kapımı (2020-2021) vendida a más de 90 países.

Por sus actuaciones ha ganado un premio Seoul International Drama Award en el 2017, convirtiéndose de esta manera en el segundo actor turco en ganar este prestigioso premio.

En 1999, a los doce años, Kerem se mudó con su familia a Estados Unidos, donde vivió durante varios años. En la escuela secundaria formó una banda de rock con amigos y realizó muchos conciertos en Texas.

También fue elegido como el mejor actor de teatro en una competencia de la escuela. Luego de graduarse, se mudó a Bostón y realizó una carrera en la Universidad en Emerson College de comunicaciones y marketing con especialización en relaciones públicas, además tomó lecciones de actuación.

