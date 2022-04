Jazmín Pinedo descarta relación con Ignacio Baladán y estalla contra Amor y Fuego: “Invadió mi hogar”

Jazmín Pinedo responde a especulaciones de Amor y Fuego. (Foto: Instagram/ Willax TV)

Después que el programa “Amor y Fuego” presentara un avance sobre Jazmín Pinedo, donde especulan que existiría una relación entre ella e Ignacio Baladán, la joven no dudó en pronunciarse y aclarar que solo son amigos.

La conductora de TV usó su cuenta de Instagram para aclarar que el integrante de Esto es Guerra y ella solo son amigo s. Asimismo, expresó su incomodidad sobre las imágenes que muestra el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre. Incluso, señaló que en la escena también aparece su excuñada, por lo que no sería un encuentro en pareja.

“Se pasaron. Somos 3, Ignacio, mi excuñada y yo. No 2 como se ve en la promo, Además sombreo esta imagen porque no autoricé que se grabe el interior de mi casa, mi sala puntualmente. Respeto la labor periodística, pero no comparto la invasión de mi hogar”, indicó bastante fastidiada Jazmín Pinedo.

Respecto a su supuesta relación con Ignacio Baladán, Jazmín Pinedo aclaró que solo son amigos. Y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo.

“Mi amistad con Ignacio Baladán no es reciente, sino de varios años atrás. Y como tal, él me ha visitado más de una vez y viceversa. Hemos salido junto a otros amigos y a lugares públicos, como parte de una rutina de cualquier amigo”, explicó.

“Es incómodo tener que salir y explicar algo que es completamente normal entre dos amigos, simplemente, porque se crean conjeturas. Realmente lamento que se exponga así, innecesariamente, mi espacio privado, mi casa, mi sala” , acotó la exintegrante de Esto es Guerra.

Previo a ello, la modelo respondió a una seguidora que le preguntó si salía con alguien, a lo que ella no dudó en responderle que se encuentra soltera y que no tiene a nadie en mente para iniciar una relación amorosa en estos momentos.

“¿Es verdad que sales con alguien?”, le preguntó un fan, a lo que ella contestó: “Falso. Salgo con amigas y amigos que ya conozco hace mucho tiempo, no estoy conociendo a nadie especial”.

AMOR Y FUEGO PROMOCIONA SALIDA DE JAZMÍN PINEDO CON IGNACIO BALADÁN

Jazmín Pinedo e Ignacio Baladán fueron captados por las cámaras de Amor y Fuego en lo que sería una salida nocturna, en el distrito de Barranco. En las imágenes difundidas por el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se los ve a ambos caminando muy cerca del otro para luego ingresar a lo que sería un restaurante privado.

Al día siguiente, un reportero de Amor y Fuego se acercó al actual integrante de Esto es Guerra para preguntarle cuál es su vínculo sentimental con la popular ‘Chinita’, quien también formó parte del reality como conductora y competidora. Sin embargo, poco o nada quiso decir al respecto. El informe completo será transmitido este martes 19 de abril.

Como se recuerda, Jazmín Pinedo y Gino Assereto se separaron a inicios del 2020, y desde entonces no se le ha conocido ninguna relación a la modelo e influencer. Aunque sus seguidores esperan una reconciliación, la pareja dejó en claro que soolo seguirán siendo amigos y padres para su hija.

