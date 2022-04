Ibai Llanos y otros famosos que generaron controversia al hablar sobre la gastronomía peruana

Ibai Llanos, Ed Sheeran, Myriam Hernández son algunas celebridades que causaron polémica por hablar sobre la comida peruana. (Foto: Composición Infobae)

Ibai Llanos jamás imaginó que ser protagonista de un comercial chileno lo terminaría por meter en un tremendo problema. La polémica inició cuando el streamer español aseguró en la publicidad que los picarones son un postre originario de Chile y no de Perú, lo que no gustó para nada a sus fans peruanos.

Debido a la lluvia de críticas, la celebridad de Internet de 27 años terminó pidiendo disculpas públicas al percatarse que se volvió tendencia por la confusión. “Ya he entendido que los picarones son de Perú y no de Chile. Por favor, soltadme el brazo, no puedo más”, publicó en su cuenta de Twitter este lunes 18 de abril.

Ibai Llanos dijo que los picarones son chilenos. Video: Twitter

Aunque lo creas o no, esta no es la primera vez, ni tampoco será la última, que los famosos se vuelven noticia por hablar sobre la comida peruana. A continuación, te hacemos un recuento de las polémicas que surgieron por un simple comentario.

ED SHEERAN

El artista británico visitó Chile en el 2017 y, como era de esperarse, le preguntaron sobre la comida típica del país. Durante una entrevista, le consultaron si ya había probado el pisco sour. Esto dejó confundido al intérprete de “Shape of you”, quien preguntó: “¿El pisco es un trago peruano o chileno?”. El entrevistador le aseguró que era “completamente chileno”; sin embargo, Ed Sheeran no opinó lo mismo. “Tengo un amigo peruano que estaría en desacuerdo” , sostuvo.

Ed Sheeran cree que el pisco peruano es mejor que el chileno. (Foto: Difusión)

FHER DE MANÁ

El vocalista mexicano de la banda Maná confundió el pisco peruano con el chileno durante una presentación en el Festival Viña del Mar, en el 2003. Sin embargo, se disculpó días después por lo sucedido. “Hubo confusión sobre la bebida nacional, gracias por aclararnos que el pisco es peruano. Lo sentimos mucho por las personas a quienes les dolió la confusión. Arriba el pisco peruano” , dijo Fher durante el show que formó parte de la gira mundial “Revolución de Amor”.

MYRIAM HERNÁNDEZ

En 2008, la cantante chilena generó un candente debate al hablar sobre cómo preparaba el pisco sour. “Siempre me hacen la misma pregunta (risas). No me voy a poner linda, pero les voy a decir con sinceridad que el Perú tiene un gran pisco. Sin embargo, el pisco sour chileno lo preparo con la receta peruana ”, señaló la intérprete de “El hombre que yo amo” durante su estadía en Lima.

KYLIE MINOGUE

En el 2018, la cantante australiana fue abordada por un periodista chileno, quien le preguntó sobre su preferencia por el pisco sour durante su paso por la alfombra roja del festival Fórmula E. “¿Te gustó el pisco sour? Algunos dicen que no es de Chile”, le dijeron, a lo que ella contestó muy segura de sí misma: “¿En serio? Es peruano… Bueno, me ofrecieron uno anoche y me dijeron que es de aquí” . En un intento de no hacer la conversación incómoda, cambió rápidamente de tema y preguntó qué otros cócteles chilenos debía probar antes de partir.

FOTO DE ARCHIVO: La cantante australiana Kylie Minogue posa durante una sesión fotográfica a su llegada a la ceremonia del Premio Echo Music 2018 en Berlín, Alemania, el 12 de abril de 2018. Axel Schmidt/Pool vía Reuters/Foto de archivo

AMÉRICO

El cantante chileno estuvo en aprietos cuando Tula Rodríguez, presentadora del programa En boca de todos, le preguntó sobre el origen del pisco: “¿El pisco? De dónde sea es rico igual” , respondió el intérprete “Te vas” de manera neutral, en un intento de no causar controversia entre ambos países.

Américo fue consultado sobre el pisco sour en el programa En Boca de Todos. (Foto: Difusión)

IVÁN THAYS

En el 2012, el escritor peruano, considerado una de las mejores plumas de Latinoamérica, arremetió contra la gastronomía peruana en su blog del diario El País, de España. Indicó que la comida peruana es “indigesta”, “poco saludable” y que la mayoría de platos son casi sin excepción “un petardo de carbohidratos al cubo” . De inmediato, reconocidos chefs como Flavio Solórzano, Gastón Acurio y Adolfo Perret expresaron su rechazo.

Iván Thays consideró a la comida peruana como "poco saludable" e "indigesta".

SEGUIR LEYENDO: