Flavia Laos, Mafer Neyra y Luana Barrón en el Coachella 2022: estos fueron sus looks y así se divirtieron

Mafer Neyra, Flavia Laos y Luana Barrón en el Coachella. (Foto: Instagram)

El festival Coachella 2022 inició el pasado viernes 15 de abril en California, Estados Unidos, con su primera edición, evento al que miles de personas y artistas de todos los países se hicieron presente. Y en el cual no pudieron faltar las modelos Mafer Neyra, Flavia Laos y Luana Barrón, quienes lucieron sus mejores looks y no dudaron en compartir cada momento que vivieron en el festival con sus seguidores.

Para esta ocasión, Flavia Laos elegió para esta ocasión un conjunto de dos piezas color rosa, las cuales acompañó con unas botas vaquero y el cabello suelto. La joven no dudó en grabarse bailando y luciendo lo bien que le quedaba este atuendo.

Flavia Laos y su sexy atuendo rosa. (Foto: Instagram)

Además de publicar unas postales que recibieron la total aprobación de sus fans. Muchos de ellos, no dudaron en resaltar lo hermosa que estaba.

Flavia Laos lució envidiable estilo en el Coachella. La joven deleitó con un conjunto de dos piezas color rosa.

Mafer Neyra tampoco se quedó atrás, pues publicó imágenes de lo bien que la pasó en el concierto, donde lució un vestido largo atigrado y con una gran abertura en la pierna.

Mafer Neyra luce en el Coachella con su novio. Además de sorprender con su look de infarto.

Además de compartir el atuendo que eligió para la fiesta de piscina. Aquí la vemos a la expareja de Hugo Garcia con un conjunto de dos piezas y colores veraniegos, tales como el amarillo limón en la parte superior y una falda en todos verdes y amarillo para esta ocasión.

Mafer Neyra luce bello traje de dos piezas para el Coachella. (Foto: Instagram)

Luana Barrón también se lució con sus prendas, pues presumió de su bella figura con un conjunto de dos piezas color marrón y un bello sombrero del mismo tono. Este look fue acompañado con unas botas vaqueras.

Luana Barrón como toda una vaquera en el Coachella. (Foto: Instagram)

“Qué experiencia tan increíble, todavía no puedo creer que estoy aquí”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Luana Barrón presume el look que usó en el Coachaella.

Las tres figuras han venido compartiendo a través de sus redes sociales de lo bien que la han pasado en la primera edición del festival.

Como se recuerda, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, se lleva a cabo en California, Estados Unidos, luego de dos años de receso, pues la pandemia de coronavirus impidió que se realizara con normalidad. Este año serán dos fines de semana de abril; el primero del 15 al 17 y el segundo del 22 al 24 de abril.

COACHELLA 2022: ¿CÓMO VER LOS CONCIERTOS GRATIS ONLINE?

Para la edición 2022, los amantes de la música que no pueden asistir pueden disfrutar de todos los conciertos de manera online. Estos se han dividido en canales que puedes ver de manera gratuita, solo necesitas ingresar a su canal oficial de YouTube. A continuación, revisa los links. Más información sobre los shows en vivo AQUÍ.

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 1)

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 2)

- Link para ver Coachella 2022 en vivo (Canal 3)

RECUERDA: Si te perdiste del show de tu artista o banda favorita, no te preocupes. Antes de cada transmisión en vivo podrás ver los mejores espectáculos del día anterior.

