Xoana González sobre participación de su esposo en OnlyFans: “Le han llegado propuestas de hombres y mujeres” | ENTREVISTA

Xoana González reveló que su esposo también recibe propuestas indecentes de sus fans. (Foto: Facebook)

Xoana González ha logrado consolidarse en la plataforma OnlyFans debido a su atrevido contenido. Ella dejó la televisión para incursionar en este negocio junto a su esposo Javier González, con quien graba contenido sexual explicito para sus miles de seguidores.

En una entrevista con Infobae, la modelo argentina señaló que no sabe con exactitud si grabar este tipo de contenidos es lo que realmente quiso hacer a lo largo de su carrera artística; sin embargo, precisó que a estas alturas de su vida se encuentra preparada mentalmente para explorar diferentes campos del entretenimiento.

“No sé si es la carrera que siempre quise tener, pero yo siempre fui una persona muy libre, con un costado muy sexy y a la vez me gusta romper normas, prejuicios, romper esquemas. Yo creo que es la consecuencias de decisiones que uno va tomando y también es consecuencia de aceptar la esencia de uno, abrazarlo y decir que soy esto y para adelante (...) A los 20 años psicológicamente no estaba preparada para esto, uno va madurando creciendo”, comentó.

La artista también nos contó que su esposo Javier González es toda una celebridad en su cuenta de OnlyFans, al punto de recibir propuestas indecorosas por parte de sus seguidores hombres y mujeres.

Ella señaló que en un primer momento quedó bastante sorprendida, incluso llegó a tener celos, pero luego entendió que es parte de su trabajo, por lo que ahora lo toma con total normalidad.

“Javi tiene muchas fans mujeres, al principio me perturbaba, me ponía un poco celosa, pero luego entendí y todo está bien. Al principio si era como: “Oh, qué te están diciendo mi amor”. A él también le han llegado propuestas de muchos hombres y mujeres, pero propuestas de que le ofrecen dinero, para él también era un shock ”, indicó.

Además, Javier González añadió que le sorprendió la manera creativa en que le hacen estas propuestas. “ En realidad, al principio también me sorprendió, porque la gente es muy creativa al momento de hacer propuestas , pero bueno, uno sabe que es parte del trabajo y hay que tomarlo a bien”.

SU ESPOSO ES ADORADO POR SUS PAPÁS

Xoana González contó que su papá es una de las personas que la ayuda buscando nuevas ideas para su OnlyFans, por lo que el trato que tiene con su esposo Javier González es bastante especial. De acuerdo a la modelo argentina, ellos se llevan muy bien e incluso reciben la visita frecuente de sus padres.

“ Lo aman, lo adoran, estoy celosa. Papá, mamá, por favor basta. Mi papá juega al fútbol con él (su esposo) todo los lunes y son súper cómplices , se llevan bien. Los veo casi todos los días (a sus papás), con mi mamá tenemos muchas cosas en común y estamos mucho tiempo juntas”, indicó.

“Creo que ahora estamos más cerca (con sus papás) por él (su esposo). Mi papá se la pasa hablando temas interesantes, de política, la guerra, cosas que conmigo no puede hacer, entonces a mis papás es como le di el mejor yerno que conseguí y lo aman”, sentenció.

Xoana González habló sobre su intervención en OnlyFans con su esposo. Video: Infobae Perú

