Miguel Hidalgo: expareja de Tilsa Lozano es captando besando a desconocida mujer en discoteca

Expareja de Tilsa Lozano es captado besando a una desconocida mujer. (Foto: Instagram/ Instarándula)

La expareja y padre de los dos hijos de Tilsa Lozano fue captado en una discoteca con una desconocida mujer a la que no dejó de abrazar y besar toda la noche. A través de un video difundido por Instarándula, medio de Samuel Suárez, se puede ver al hombre muy entusiasmado con la dama.

Fueron varios los seguidores que le hicieron llegar este material al medio, describiendo que Miguel Hidalgo disfrutó con una rubia todo el tiempo que estuvo en la discoteca.

Como se recuerda, Tilsa Lozano anunció su separación con Miguel en el 2018. Desde aquel momento no se le conoce romance alguno al protagonista del video. Por su parte, la modelo está a puertas de casarse con el boxeador Jackson Mora.

Tilsa Lozano: expareja Miguel Hidalgo es captando besando a una mujer en discoteca. (Video: Instarándula)

La excondcutora de TV se comrpometió el año pasado y planea pasar su luna de miel en el extranjero. Incluso, indicó que le gustaría invitar a su expareja, pues le gustaría ver felices a sus hijos.

“En realidad lo hemos conversado, y yo por su puesto que lo invitaría, y lo puedo invitar. Ya lo he conversado con Jackson y él también invitaría a la mamá de su hijo. Me parece que siempre es más bonito llevar la fiesta en paz”, indicó Tilsa en marzo cuando fue invitada en En Boca de Todos.

Ante ello, Ricardo Rondón no se quedó callado y le preguntó si Jackson no quiere a Miguel Hidalgo en su ceremonia, a lo que la exconejita respondió que no es eso. Solo indicó que era chisme y no lo afirmó porque aún no hay nada concreto. “Ni siquiera hemos mandado las invitaciones ni nada, pero sí ha sido un tema que hemos conversado, proque tanto él con la mamá de su hijo como yo con el papá de mis hijos tenemos una súper buena relación”, afirmó.

¿Entonces a ti sí te gustaría que vaya?, le preguntó Rondón. “Sí, sería bonito, por mis hijos sería lo más bonito”, respondió la exmodelo.

Tilsa Lozano quiere que su expareja Miguel Hidalgo vaya a su boda con Jackson Mora

TILSA LOZANO NO DESCARTA UN TERCER HIJO

En este programa, Tilsa Lozano también fue consultada por si planea tener un tercer hijo, ella señaló que no lo descarta, sin embargo, no es un tema que le preocupe ahora. “No es un momento para pensar en eso. Se va a tener que conversar cuando ya estemos casados. Yo creo que uno nunca debe descartar nada, si el matrimonio funciona súper bien, y si a los dos nos provoca, ¿por qué no?”, indicó la modelo.

Asimismo, aclaró que Jackson Mora piensa igual que ella, pues es un tema que ya se ha conversado. “Es una posibilidad que está abierta, no es que digamos sí de todas maneras o que hayamos cerrado la puerta”, remarcó.

EL ROMÁNTICO POST QUE LE DEDICÓ TILSA A JACKSON MORA

A inicios de enero, Tilsa Lozano publicó en su cuenta de Instagram una romántico mensaje para su prometido Jackson Mora. Aquí, la exconductora de TV habla con emoción de su próxima boda.

“Que este 2022 nos regale amor, salud, paz, sabiduría, risas y mucha fortaleza para enfrentar cada momentos juntos. Que nuestros sueños se cumplan de la mano como un gran equipo. En el 2021 te dije que sí y en el 2022 tendremos la bendición de Dios para unirnos y formar nuestra familia. Gracias por cada momento juntos Jackson Mora, estoy lista para este año y miles más a tu lado”, escribió Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano le dedicó unas palabras a Jackson Mora. (Foto: Instagram)

