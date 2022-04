Mayra Goñi no puede más y aclara entre lágrimas a qué se dedica en EE. UU.: “Afectan mi imagen”

Mayra Goñi aclara que ella es influencer en Estados Unidos. (Foto: Instagram)

Mayra Goñi decidió responder a las críticas que viene recibiendo luego que su foto apareciera en un perfil de las redes sociales ‘Diosas 305′, una página de chicas A1 en Estados Unidos. Esto fue parte de un informe de Amor y Fuego, donde se refieren a lo que supuestamente hace la joven en dicho país. La artista pidió entre lágrimas que no hagan caso a programas que buscan dañar su imagen solo por rating.

La actriz y cantante lamentó que no pueda ejecer su carrera en tierras gringas, pues se encuentra tramitando sus documentos, y no puede regresarse a Perú hasta tener todo en orden.

“Siempre me he caracterizado por tener una carrera limpia desde que empecé a trabajar cantando y como actriz. Gracias a Dios, nunca me ha faltado trabajo, hay novelas más visibles que otras, pero yo no he parado hasta antes que empezó la pandemia”, indicó la modelo.

La joven explicó que a raíz de la pandemia decidió viajar fuera de su país para abrirse un nuevo camino, pese a que eso significaría alejarse de su familia.

“Al comienzo ha sido difícil, cada vez me siento mejor, más cómoda con mi espacio, agradecida con Dios por las oportunidades, hay sacrificios, no puedo volver a mi país hasta que me lo permitan. Mientras tanto, estoy trabajando como influencer porque de alguna manera tengo que generar ingresos , porque tengo mis ahorros, pero tampoco voy a gastar mi dinero de ahorros”, recalcó.

Mayra Goñi fue víctima de acosos sexual en Miami. (Foto: Instagram)

MAYRA GOÑI ESTALLA EN LLANTO Y SE DEFIENDE

Cuando se encontraba explicando que ha trabajado desde muy pequeña y que su madre le enseñó a ahorrar su dinero, Mayra Goñi no pudo evitar quebrarse y, en medio de lágrimas, señaló que le da mucha cólera que se esté manchando su imagen.

“No se dan cuenta de que afectan la imagen de alguien, yo siento que en lugar de empoderarme, esa ayuda de peruanos, no lo siento , ‘oye mayrita qué bueno que te vaya bien’, al contrario, desprestigian mi imagen, que me ha costado construir todo este tiempo sin necesidad de nadie para lograr mis sueños, porque yo tengo talento”, dijo.

“Me da cólera tener que llorar es que ya estoy harta, de que se digan cosas de mí y tener que decir, yo soy la fuerte la que no escuchó.. . Da rabia que se especulen cosas, sorry, sorry, pero es que yo soy fuerte, pero las cosas se salen de control...”, continuó la joven, quien aceptó que lamentablemente lo que digan de ella le choca, aunque no quiera.

Mayra Goñi no puede más y aclara entre lágrimas que en EE. UU. es influencer. (Video: Instagram)

¿QUÉ DIJO AMOR Y FUEGO?

De acuerdo al magazine de Willax Televisión, Mayra Goñi pertenecería a una agencia de modelos denominada Diosas 305, el cual dispone de un catálogo de guapas chicas que por una fuerte cantidad de dinero participan en diferentes fiestas.

Una reportera del programa se puso en contacto con la agencia para tener información acerca de los servicios que ofrecían. De acuerdo a lo que contestó un representante, las modelo solo trabajan haciendo ‘compañía’, es decir, que solo asisten a las fiestas y bailan.

“Todas mis chicas tienen clase. Mis chicas tienen buena energía y les encanta las fiestas. Ellas solo van a las fiestas, nada más (...) ¿Cuánto tiempo se requieren a las chicas en las fiestas y cuál es su presupuesto”, se lee en la comunicación.

Para entrar en más detalles, el representante de la agencia deja en claro que las modelos no realizan juegos, ni tampoco hacen algún tipo de animación, ellas solo van a divertirse por las horas que se le pague.

Asimismo, dejaron en claro que cobran al rededor de 100 dólares por cada chica que participe durante una hora, eso quiere decir que si desean que una joven se quede durante cinco horas en una fiesta, los que contraten el servicio deberán pagar en total 500 dólares.

SEGUIR LEYENDO