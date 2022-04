Susy Díaz encara a Tessy Linda tras revelar que Néstor Villanueva le fue infiel a Florcita Polo con ella

Susy Díaz enfrenta a Tessy Linda en el programa de Magaly Medina. (Foto: ATV)

Susy Díaz se presentó en el programa de Magaly Medina luego que la bailarina Tessy Linda confirmara que Néstor Villanueva le fue infiel a Florcita Polo con ella. La excongresista empezó a atar cabos y señaló que ahora entiende por qué el cantante ya no quería tener intimidad con su hija. Asimismo, no dudó en encarar a la joven, señalando que si bien es cierto, dice que no quiere exponerse, la ve en todos los programas de televisión contando su historia.

Este martes 12 de abril, Tessy Linda se comunicó a través de un enlace en vivo con el programa Magaly TV La Firme. Aquí la mujer aseguró que durante el tiempo que el cantante de cumbia aparecía en televisión buscando reconciliarse con su aún esposa, Néstor le enviaba mensajes diciéndole que la quería y que iba a luchar por la relación que estaban empezando.

“Yo estoy aquí para admitir que cometí un error; pero tengo los pantalones bien puestos para admitir que los cometí”, señaló la bailarin, quien fue encarada con Susy Díaz.

Tras escuchar atentamente, la joven lo primero que hizo es preguntarle dónde vivía, pues el padre de sus nietos iba mucho a Los Olivos.

“Mucho iba a Los Olivos con el pretexto de ir a la lavandería teniendo una lavandería en Miraflores, iba a Los Olivos. Ahora todo coincide”, explicó la rubia, quien no obtuvo respuesta de la bailarina, pues era algo privado.

“NO LE HACÍA MANTENIMIENTO A FLOR”

Ante ello, la rubia no se quedó callada e hizo una fuerte confesión sobre a intimidad de su única hija.

“Ahora me doy cuenta por qué no le hacía el mantenimiento a Flor”, dijo la rubia sorprendida. “¿Cómo el mantenimiento a Flor? Ay, Susy”, preguntó la periodista entre risas. Muy suelta de huesos, la rubia explicó: “No cumplía con sus obligaciones maritales durante meses y venía todo amargado, celoso”.

Susy Díaz enfrenta a Tessy Linda en el programa de Magaly Medina. Además, indicó que ya entiende por qué su hija ya no tenía intimidad con el cantante,

Como se recuerda, en el mes de diciembre, Néstor se paseaba por todos los programas de TV indicando que quería luchar por Florcita, sin embargo, Tessy cuenta que en esa fecha él matenía un romance con el cumbiambero. Ella señala que él la buscaba y le decía que no quería regresar con la hija de Susy Díaz, pero al ver que lloraba en televisión por ella y hasta le pedía reconstruir su familia, decidió terminar con él.

“Me dejé llevar por ciertas cosas. Yo le creí lo que me decía por el tiempo que nos conocemos también. Siempre estaba solo. Siempre me llamaba. En un momento yo le creía que era verdad que estaba separado. Luego que él declaro que iba a recuperar su familia, ahí decidí alejarme”, dijo.

SUSY DÍAZ CUESTIONA A TESSY LINDA

Tessy Linda cuenta que le pidió a Néstor Villanueva que aclare la situación y ya no hable más de ella. “Le pedí (a Néstor), por favor, que no me nombre más, porque yo no la he pasado bien”, indicó la bailarina. Estas palabras enervaron a la exvedette, quien rápidamente contestó: “No parece, porque te veo paseando por todos los canales... programa farandulero que veo, yo te veo bailando con todo tu grupo”.

Ante ello, la joven le aclaró que no sale en todos los canales, y que sí asiste a determinados programas bailando es porque se dedica a este rubro y tiene que mostran su trabajo. “¿Y por qué Néstor te niega?”, le preguntó la rubia. “Porque los hombres son mentirosos, señora. ¿Por qué me niega? Pregúnteselo a él”, contestó.

En otro momento, Susy remarcó una vez más que la actitud de Néstor Villanueva está causando un daño piscológico en Florcita Polo. “Mi hija está sufriendo, yo no la veo bien. Eso es un maltrato psicológico”, concluyó.

