Leonard León fastidiado con ‘Chacaloncito’ por evidenciar “gallos” durante concierto privado

Leonard León desató su furia contra Johan Mendoza por viralizar sus "gallos" durante un show. (Foto: Composición Infobae)

Todo por un TikTok. Leonard León no soportó que Johan Mendoza, conocido en el ambiente artístico como ‘Chacaloncito’, publicara el incómodo momento que vivió durante un concierto privado. Sucede que el cantante de cumbia desafinó durante una presentación y tuvo que recibir la ayuda de su compañero.

“No llegaba y le di una mano”, escribió Mendoza en el clip de TikTok, que rápidamente se viralizó en la plataforma y en otras redes sociales. Sin embargo, los usuarios no tomaron con humor el video y aseguraron que fue subido con la intención de hacer quedar mal al exintegrante del Grupo 5.

Leonard León desafina durante concierto privado y se vuelve viral. (VIDEO: TikTok/@jhoancesarmendoza)

“Hermano, no me parece bien que lo hagas público”, “Es raro porque Leonard es una de las mejores voces en el Perú”, “Debió estar mal ese día, él llega con facilidad”, “Si vas a dar una mano así, mejor sigue de frente”, fueron algunos comentarios en dicho video.

Quien tampoco tomó bien las imágenes fue el mismo Leonard León. A través de su cuenta de TikTok, el cumbiambero explicó que estaba enfermo de la garganta ese día y que no pudo cancelar el show por un tema de contrato. Asimismo, arremetió contra ‘Chacaloncito’ por exponerlo en Internet.

“¿Qué me vas a dar la mano tú? El que es músico me puede entender. Todos los cantantes no vamos a estar al 100% con la voz, somos seres humanos. Me tocó a mí y ahora soy objeto de la burla de este sujeto, que habrá subido el video para tener más likes. No lo voy a mencionar porque para mí es un NN en la música ”, manifestó.

Leonard León aseguró que 'Chacaloncito' publicó el video en TikTok para burlarse de él. (Foto: USI)

‘CHACALONCITO’ SE DEFIENDE

Debido a las críticas que recibió en la plataforma, Johan Mendoza aclaró que no quería hacer quedar mal a Leonard León como muchos así lo afirmaban. Según dijo, él no grabó ni subió las imágenes del canto desafinado del cumbiambero, sino un miembro de su equipo.

Además, indicó que se sentía decepcionado de León porque le demostró que no era una buena persona con sus recientes declaraciones, pues prácticamente lo estaba minimizando en la industria. Pese a ello, sigue respetándolo como artista debido a su larga trayectoria.

“ Para mí era un honor cantar contigo una canción, pero tu manera de ser me dejó bastante que desear. Como artista no tengo nada que reprocharte porque un mal momento lo tiene cualquiera, pero como persona, hermano, te me caíste de la palestra ”, indicó.

Asimismo, dejó a entrever que Leonard habría tenido un comportamiento bastante egocéntrico durante el show, ya que la familia que lo contrató se quedó decepcionada con su actitud. “Te falta unos tres, cuatro o cinco soles de humildad”, añadió antes de despedirse.

'Chacaloncito' se defiende tras críticas por subir video de Leonard León. (VIDEO: TikTok/@jhoancesarmendoza)

SOBRE ‘CHACALONCITO’

Johan Mendoza es un actor peruano que se hizo popular por su papel de Chacaloncito Jr. en la serie “Chacalón el Ángel del Pueblo”, que se transmitió por Latina en el año 2004 y que retrataba la vida del cantante.

Su participación en la miniserie provocó que sea convocado para que actúe en “Camino a casa” y “Pide un milagro”, ambas emitidas por la misma casa televisiva. Sin embargo, se alejó de la televisión para dedicarse a otros proyectos, entre ellos una faceta como artista de circo.

Con el tiempo, ‘Chacaloncito’ se tomó en serio su carrera como cantante. Actualmente, el actor peruano ofrece conciertos junto a su propia orquesta de cumbia en Lima y provincia.

