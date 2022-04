Faraón Love Shady sacó nueva canción donde le ‘tira’ a Residente tras pelea con J Balvin

Faraón Love Shady saca canción y responde a Residente. Composición.

Más de un mes ha pasado de la pelea entre Residente y J Balvin que llegó a su punto máximo con la canción del exintegrante de ‘Calle 13′ que generó viralización, críticas y hasta memes contra el cantante colombiano. Sin embargo, otro músico salió en defensa del reguetonero, se trata del peruano Faraón Love Shady quien este martes lanzó “Rip [R] esentido”, con un duro mensaje contra el ex Calle 13.

Como se recuerda, el peruano Faraón Love Shady mostró su total desacuerdo con la ‘tiradera’ que realizó Residente para dejar mal parado al artista colombiano. El hecho se contextualiza cuando salió el BZRP Sessions número 29, en donde René Pérez desató su ira contra quien fue alguna vez su amigo. ¿Por qué razón decidió sacar una canción como una ‘tiradera’ contra el puertorriqueño? Aquí la historia.

Luego del escándalo entre Residente y J Balvin, Faraón Love Shady lanzó una canción dirigida al rapero. Video: YouTube/Faraón Love Shady.

En su cuenta de Instagram, el Faraón aprovechó para subir una historia en donde daba todo su apoyo a J Balvin, alentándolo a responder a las críticas que tuvo Residente en su contra durante su última sesión musical.

“Balvin no te dejes, contesta al comunista. Recuerda que el artista NK lo barrió una vez. Si él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Lest’s go ”, escribió el popular cantante peruano que respeta mucho al artista colombiano.

No solo eso, ya que a inicios del mes de abril, Love Shady aprovechó para mandarle un nuevo mensaje a Residente. Mediante historias se explayó sobre su molestia por la forma en cómo el puertorriqueño criticó al género urbano de la música. “Ay, caramba, qué será de ti, das lástima. A mí me ha dolido que le hayas tirado al género urbano porque, gracias al género, yo salí de las calles y hoy en día me doy una buena vida, vivo feliz, vivo bien económicamente, mi vida es mucho mejor de lo que era antes” , mencionó.

Por esa razón lo consideró un “cobarde” e “hipócrita”, al punto de llamarlo “Resentido”.

“ Resentido, ¿por qué sigues tirándole al género? Cuando tú empezaste hacías reguetón y triunfaste como artista. Ahora, viejo con tus 40 años, tienes delirio de rapero, prefieres que ya no te recuerden como reguetonero. ¿Qué es esa hipocresía, resentido?”, dijo Faraón.

Luego de publicar esas historias, Faraón hizo una publicación donde retó a sus seguidores, asegurando que si la foto llegab a una cierta cantidad de comentarios, sacará una tiradera a Residente. Eran 25 mil y lo consiguió, por eso salió el video.

“Tú llevas esa [R] en tu gorra de resentido, avergüenzas al género (...) Después de que el género urbano te ha dado de comer y compraste esa casa, que cuesta algo de 4 millones de dólares, ahora crees que todo lo que has obtenido ha sido rapeando; esa hipocresía avergüenza. ¡Wow, das lástima, resentido!”, prosiguió Faraón Love Shady en relación al logo de la gorra que tiene el rapero.

Tras publicar en su Instagram una meta para sacar la ‘tiradera’, Love Shady se preparó para sacar la canción que salió hoy 12 de abril por la tarde. Titulada “Rip [R] esentido” con mensajes directos hacia el rapero, que ya se ha vuelto viral en redes sociales.

“El peor jurado de la batalla de los gallos, no seria nada si no fueras por White Lion / En el pasado dijiste que eras autista, solo para tapar tu fanatismo comunista. Sé que en el fondo también eres racista, acuérdate que Chávez también fue terrorista / Qué fue René, estás pendiente de los tipos, sacas cara por los pobres, pero vives como rico”, son algunas de las frases de la canción que es tendencia en Youtube y rápidamente superó las 200 mil reproducciones. También han dejado memes que se han vuelto viral en Twitter.

Faraón Love Shady saca canción y responde a residente.

