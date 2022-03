Faraón Love Shady alienta a J Balvin y le pide responder a Residente: “Tú también puedes hacerlo”

Faraón Love Shady le dio su apoyo a J Balvin tras ataques de Residente. (Foto: Instagram)

Se solidariza con J Balvin. El cantante peruano Faraón Love Shady mostró su total desacuerdo con la ‘tiradera’ que realizó Residente para dejar mal parado al artista colombiano. Como se recuerda, durante la reciente BZRP Sessions número 49, el cual se volvió viral rápidamente, René Pérez desató toda su ira contra su examigo.

“En estos días iba a sacar un tema. En el tema hablo de muchas cosas que para mí son importantes dentro de la música y al final le dediqué un par de líneas a un pend*** ahí del género urbano ”, comentó el exlíder de la desaparecida banda Calle 13.

A raíz del tema, Faraón Love Shady utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia en el que le daba todo su apoyo a J Balvin, alentándolo a responder las críticas que tuvo Residente en su contra durante su última sesión musical.

“ Balvin no te dejes, contesta al comunista. Recuerda que el artista NK lo barrió una vez. Si él pudo hacerlo, tú también puedes hacerlo. Lest’s go ”, escribió el popular cantante peruano que respeta mucho al artista colombiano.

Como se recuerda, hace algunos meses J Balvin fue consultado sobre Farón Love Shady, señalando que representaba al Perú a su estilo, por lo que no cuestionó las letras de sus canciones.

“Representa a su país, a su manera y a su estilo. Cada quien con la forma que hace las cosas”, señaló el artista colombiano durante una transmisión en vivo que realizó. Estas palabras habrían ocasionado más de una alegría en el trapero, quien busca sobresalir en la industria musical.

¿CÓMO EMPEZÓ LA PELEA ENTRE RESIDENTE Y J BALVIN?

La pelea entre J Balvin y Residente inició cuando el artista colombiano pidió que los Premios Latin Grammy del 2021 sean saboteados porque consideraba que no le daban mucho espacio al reguetón. En este evento se iba a rendir homenaje a Rubén Blades.

“ Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado, para que no vengan que estoy dolido)”, dijo Balvin.

Las palabras del cantante colombiano causaron la furia de René Pérez, quien señaló que él tenía 31 premios. “Si los Grammy no nos valoran, entonces por qué yo tengo 31 premios; ¿yo no soy urbano, yo no rapeo o de qué género estamos hablando?”, comentó.

Sin embargo, este no fue el único ataque que preparó Residente, pues comparó la música de J Balvin con el de un puesto de hot dog, en el que cualquiera puede consumir, pero que si desean algo mejor van a otros lugares.

“ Tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, expresó.

