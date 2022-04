Hackean canal de Youtube de J Balvin y suben la canción de Residente con Bizarrap

Hackearon el canal de Youtube de J Balvin y publicaron la tiraera de Residente.

En la mañana de este martes 5 de abril, varios usuarios que se encuentran suscriptos a las cuentas oficiales de YouTube de algunos artistas, notaron que estos habían subido recientemente un video a sus canales. Sin embargo, al entrar se dieron cuenta que estos habían sido hackeados y los videos no tenían nada qué ver con ellos. Los canales de YouTube de Michael Jackson, Travis Scott, The Weeknd, Justin Bieber, Ariana Grande, Eminem, entre otros reportaron este ataque, incluso el cantante colombiano J Balvin se vio afectado por esto.

En el canal oficial de YouTube del cantante colombiano se publicó el video de la BZRP Music Sessions #49, la cual es una canción de Residente en contra de J Balvin. Esto generó una gran controversia en redes sociales y varios usuarios reportaron lo sucedido en Twitter. El título con el que se subió este video fue: “Residente - RESIDENTE TIRADERA” y estuvo publicado por varios minutos, logrando a tener más de 20 mil visualizaciones.

Es importante señalar que el video oficial publicado en el canal del productor argentino Bizarrap ya cuenta con más de 84 millones de vistas, fue tendencia en varias plataformas digitales y generó una enorme polémica por algunas de las líneas en las que criticó duramente al colombiano. Todo eso se dio por una publicación que realizó J Balvin sobre los Grammy, algo que molestó al boricua quien reveló que habló con él en algunas ocasiones, pero finalmente decidió publicar la canción.

Pese a que la canción publicada generó muchos comentarios en las redes sociales, J Balvin no ha hablado sobre lo sucedido y por el contrario publicó una doble colaboración musical con el cantante británico Ed Sheeran con las canciones ‘Sigue’ y ‘Forever my love’. Recientemente se dio a conocer una entrevista del colombiano de hace algunas semanas en donde habló de Residente y aseguró que le dolió lo que pasó porque lo consideraba un amigo.

“Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso dolió hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su conciencia tranquila. Yo sé lo que dije. ¿Por qué no salí a hablar? A palabras necias, oídos sordos”, afirmó el cantante colombiano en ese entonces.

Luego del hackeo ni J Balvin ni su equipo de trabajo se han pronunciado al respecto, el video que fue publicado por lo hackers fue eliminado unos minutos después. El colombiano no fue el único artista que al que le hackearon su cuenta ya que el canal de Michael Jackson, Justin Bieber y hasta Eminem también se vieron afectados, pero su contenido publicado fue diferente al de Balvin.

Un grupo que se hace llamar ‘Los Pelaos Bro’ se atribuyeron los hackeos de los canales de YouTube de importantes artistas de diferentes géneros musicales. Un video del estafador español Paco Sanz tocando la guitarra fue publicado en varios canales con diferentes nombres, uno de ellos fue al de Travis Scott al que publicaron lo siguiente: ‘Music video by Drake performing Justin Bieber - Free Paco Sanz (ft. Will Smith, Chris Rock, Skinny flex & Los Pelaos)’.

Por ejemplo, el canal de Harry Styles publicó lo que sería un video de una colaboración con Daddy Yankee e incluso ‘Los Pelaos Bro’ firmaron esta publicación. Esto generó una enorme controversia en redes sociales y las autoridades ya estarían investigando quiénes estarían detrás de estos hechos que tuvieron un enorme impacto en las redes sociales.

