Migraciones sede Breña solo atenderá a viajeros con vuelos programados dentro de las 48 horas

Colas inmensas, desorden y reclamos, es lo que se aprecia desde tempranas horas en la oficina central de Migraciones, en donde decenas de personas desean tramitar este documento para salir del país sin problemas, pero muchos no lo logran.

Según recogió el matinal de Latina, algunos usuarios han dormido en el frontis de esta sede, en el distrito de Breña, para alcanzar un cupo y puedan gestionar su pasaporte. Al principio, se podía notar que ingresaban los adultos mayores y mujeres embarazadas. Sin embargo, muchos empezaron a quejarse, ya que habían llegado desde la 1 de la madrugada y les impedían su ingreso.

Tras los reclamos y ante las cámaras de televisión, un trabajador de Migraciones explicó que mucha gente no estaba ingresando, ya que su vuelo no estaba programado dentro de las 48 horas. “Los procedimientos son procedimientos, son 48 horas antes y 24 horas antes. Los estamos atendiendo de manera continua”, sostuvo.

Debido a la gran afluencia de personas y para evitar disturbios, llegó personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) para poner orden y así organizar mejor a los ciudadanos, sobre todo recordando que seguimos en pandemia y se deben mantener los protocolos.

En las imágenes difundidas, se puede observar grandes colas de personas que están por la avenida España, en el Jirón Huaraz y la Av. Arequipa. Muchos de ellos no están considerados debido a que sus vuelos no están programados dentro de las 48 o 24 horas. Además, no se sabe cuántos pasaportes se entregarán este martes.

FALLA EN EL SISTEMA, QUEJAS Y AGLOMERACIONES

El panorama no ha cambiado mucho, ya que, como se recuerda, el último lunes hubo una gran cantidad de personas que se quejaron porque no podían tramitar su pasaporte en el aeropuerto Jorge Chávez por un problema del sistema de Migraciones, el cual no “jalaba” los datos personales de los usuarios que tenían que viajar y así gestionar este documento.

Por su parte, el superintendente de Migraciones, José Fernando Martínez, indicó que este problema había afectado al sistema, formando un colapso en cuestión de segundos. Sin embargo, afirmó que esta situación mejorará durante el día, regularizando su sistema.

“Lo que ha sucedido es que por la sobrecarga que se ha tenido por lo que se viene el feriado largo, el sistema no está identificando las libretas de los pasaportes; sin embargo, esto se debe estar regularizado en el transcurso de las horas”, sostuvo.

Sin embargo, las personas no dejaron de mostrar su fastidio e incomodidad por este caso y retraso en su documentación.

“El problema viene desde ayer, porque nosotros estamos desde ayer en la mañana, mas de 12 horas, esperando que nos atiendan y recién a las 9 de la noche nos tomaron nuestras huellas dactilares y fotos. Luego, nos dijeron que volvamos en 4 horas, regresamos y el pasaporte no estaba listo”, comentó una de las pasajeras afectadas.

PRESENTAN MOCIÓN PARA CITAR A MINISTRO CHÁVARRY TRAS COLAPSO EN MIGRACIONES

El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, será citado a través de una moción que ha presentado el partido Acción Popular, para que explique sobre la problemática en Migraciones tras la demora en la emisión de pasaportes.

“Invitar al Ministro del Interior, Alfonso Chávarry, a fin de que concurra al Congreso de la República y de cuenta en la representación nacional, respecto a las soluciones que se viene realizando en el sector migraciones, para superar la problemática de la emisión y entrega de pasaportes de pasajeros, y que nos explique porque se ha originado de esta problemática”, se lee en el documento difundido en redes sociales.

Cabe mencionar que, al ser consultado sobre esta problemática, Chávarry aseguró que está al tanto y que desde su cartera se ha hecho las coordinaciones para solucionar este impasse que generó reclamos por parte de los viajeros.

“Se va a gestionar, se va a tramitar para que le solucionen su problema el día de hoy (lunes 11), caso contrario voy a responsabilizar al jefe de Migraciones y al personal de acá del aeropuerto por este entrampamiento”, precisó.

Asimismo, explicó que hubo una falla en el sistema de impresión. “Acabo de explicar a la gente que el señor hoy día debe solucionar sus problemas. Ha fallado el sistema, justamente eso he venido a ver”.

