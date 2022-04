Pedro Castillo: Karelim López habría organizado y financiado parte de la fiesta de cumpleaños del presidente

Imágenes inéditas de la fiesta de Pedro Castillo corroborarían lo señalado por Karelim López ante la fiscalía

La empresaria Karelim López dio a la Fiscalía nuevos detalles sobre la relación que supuestamente mantenía con el presidente Pedro Castillo. En su papel de colaboradora eficaz, reveló que intervino de manera directa en la organización de la fiesta de cumpleaños número 52 del mandatario , que se realizó el pasado 19 de octubre de 2021.

De acuerdo a sus declaraciones, dicha celebración, que contó la presencia de Bruno Pacheco y los prófugos sobrinos del jefe de Estado, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, se habría realizado de manera imprevista. Esto tiene relación con el registro de visitas de Palacio, donde se corrobora que antes del evento, Karelim López visitó al exsecretario presidencial en una “reunión de trabajo”, como quedó declarado oficialmente.

Por lo revelado anteriormente, se tiene conocimiento que la empresaria ya ha organizado antes distintos eventos para la familia de Pedro Castillo, y sus allegados . En anteriores ocasiones, habría planeado la fiesta de cumpleaños para la hija del mandatario, así como en una celebración para la hija de Pacheco.

Según López, se dispuso de diferentes entretenimientos en la fiesta de Castillo Terrones: show de mariachis, una presentación en el Brisas del Titicaca, música típica y cócteles con carnero al palo. Para conseguir todo ello, reveló que los ministros de Estado le alcanzaron un monto de 5 mil soles, y ella completó lo restante.

“Yo gasté en todo ello 7.000 soles, de los cuales 5.000 me entregó Bruno Pacheco indicando que era la cuota de los ministros, pero no me reembolsaron los 2.000 restantes”, explicó la lobista.

Karelim López ha venido compartiendo información con la fiscalía, con el fin de convertirse en colaboradora eficaz y así recibir beneficios a lo que sería una futura pena. Ella en otras oportunidades ha señalado al presidente y sus sobrinos como integrantes de una mafia que opera desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Al igual que Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, ya forman parte del Programa de recompensas.

IMÁGENES DE LA FIESTA DEL PRESIDENTE

Hace unos días, Panorama difundió, a través de un reportaje, imágenes inéditas sobre la fiesta de cumpleaños número 52 de Pedro Castillo. Según la nota, el Mariachi Tequila habría sido buscado, contratado y pagado por la propia López a pedido del entonces secretario de la Presidencia.

La celebración tuvo lugar en el patio de actual residencia de Palacio de Gobierno, con la participación de su esposa, hijos y demás familiares, a pesar de que por aquellos días los eventos sociales habían quedado prohibidas por el propio Gobierno debido a la pandemia de la COVID-19.

Las fotos de la reunión fueron compartidas en redes sociales por el sobrino de Castillo, Fray Vásquez Castillo. En dicha publicación se registra un comentario de Zamir Villaverde, empresario que ha sido detenido por las autoridades y quien habría dotado de vehículos a los sobrinos del jefe de Estado.

Esta no habría sido la única celebración del presidente. De acuerdo a Panorama, la noche del mismo 19 de octubre, Pacheco le habría indicado a López que los cócteles de la fiesta se habían acabado a lo que la empresaria acudió hasta la sede de gobierno llevando los requerimientos señalados por el exsecretario.

Las imágenes rescatadas de las cámaras de seguridad la muestran acudiendo hasta palacio e ingresando sin registrar su visita. Rápidamente intercambia palabras con los agentes de seguridad e ingresa acompañada hasta la oficina de Pacheco.

Un informe de Panorama muestra al presidente, sobrinos y Bruno Pacheco celebrando en la residencia de Palacio de Gobierno.

