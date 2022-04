Largas colas en local de Migraciones para tramitar y obtener el pasaporte

Largas colas en Migraciones por el pasaporte

Cientos de personas, entre adultos mayores y niños, se amanecieron haciendo largas filas en los alrededores de la oficina central de Migraciones, en el distrito de Breña, con la intención de poder tramitar el pasaporte tras el colapso del sistema que ayer perjudicó a varios viajeros que perdieron sus vuelos y tuvieron que pagar miles de soles para reprogramar sus pasajes.

Ayer, la falla en el sistema de impresión en la oficina del aeropuerto Internacional Jorge Chávez ocasionó que decenas de viajeros y familias enteras no puedan salir del país. Desde muy temprano, los afectados esperaban dentro del terminal aéreo para poder renovar este documento de viaje, pero ante la demora exagerada de espera que muchos tuvieron que soportar hizo que empezaran los reclamos a los trabajadores de Migraciones, quienes tuvieron que informar sobre el problema que estaban teniendo.

Por varias horas el sistema estuvo paralizado, tanto en el aeropuerto como en la oficina central de Migraciones, por lo que además de no poder atender la impresión de pasaportes de emergencia tampoco se pudo cumplir con los que habían sacado cita.

Aunque el superintendente de Migraciones, José Armando Fernández Campos, justificó la situación y se empezó a atender a los perjudicados, muchas personas sin cita hoy llegaron hasta Breña para poder obtener el ansiado pasaporte.

“No tengo cita, pero he venido porque no quiero que me pase lo que ayer vivieron otras personas y no obtuvieron el pasaporte”, dijo una usuaria.

A través de sus redes sociales, Migraciones informó que “se ha cumplido con atender a todas las personas que llegaron a tramitar su pasaporte a la sede central de Breña. De esta manera se cumplió con lo anunciado por el Superintendente Jorge Fernández”.

Sin embargo, usuarios en redes sociales denuncian la falta de este documento en las oficinas descentralizadas en las diversas regiones del país y sostuvieron que tienen que viajar a otras zonas o a Lima para poder tramitar este importante documento.

En otro comunicado, la Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que “tras la demanda de pasaportes surgida por la cercanía del feriado largo, la actual administración ha logrado obtener un adelanto de entrega del documento de viaje por parte del proveedor contratado este año, los cuales serán remitidos hoy a nuestras diversas sedes”.

“Asimismo, al mes de julio de 2022, habremos recibido un total de 700 mil pasaportes para cubrir la demanda de la ciudadanía durante este año”, recalcan.

“La Superintendencia Nacional de Migraciones pide disculpas a la ciudadanía por los incidentes ocurridos en el aeropuerto internacional Jorge Chávez y en la sede central, y garantiza que la atención correcta de los ciudadanos se desarrollará sin mayores inconvenientes”, indican.

Además, asegura que la actual administración, con solo 25 días de gestión, viene trabajando para cumplir con un estándar de atención óptimo que permita emitir pasaportes el mismo día que los ciudadanos lo soliciten

CRISIS EN MIGRACIONES

La crisis en Migraciones se arrastra desde inicios del 2021, donde se dio una escasez de este documento ante el gran número de solicitudes que recibieron tras la reapertura de las oficinas en todo el país luego de las restricciones por la pandemia COVID-19. Ese año se emitieron 698 mil pasaportes.

De acuerdo al informe 000616-2021-DIROP/MIGRACIONES, la emisión de pasaportes presentó un alza de casi 90 mil pasaportes hasta octubre y se informó que el saldo para el 2022 de este documento apenas era de solo 126,670.

Por ello, se recomendó la adquisición de pasaportes para enfrentar la demanda proyectada al 2022. Incluso, desde agosto del año pasado, la gestión de la entonces Superintendenta Nacional de Migraciones, Roxana del Águila, advirtió la urgencia de adquirir 700,000 pasaportes.

