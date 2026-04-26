Alejandro Sanz confiesa su amor por Stephanie Cayo: “Estoy convencido que es para siempre”

Alejandro Sanz confesó públicamente su amor por Stephanie Cayo y sorprendió al afirmar que está convencido de que esta relación es “para siempre”. En una reciente entrevista con Jordi Évole para La Sexta, el cantante español se mostró más abierto y sincero que nunca sobre sus sentimientos hacia la actriz peruana, confirmando que atraviesa una de las etapas más sólidas y felices de su vida sentimental.

Durante el encuentro televisivo, Évole le consultó directamente sobre el significado de esta nueva historia de amor. “Y cuando te llega una nueva relación como ahora, ¿uno vuelve a pensar que el amor es para siempre?”, preguntó el periodista.

Sin dudarlo, Sanz respondió: “Por supuesto, estoy convencido que el amor es para siempre. Más que nunca”, reafirmando su compromiso emocional.

La conversación tomó un giro aún más romántico cuando, durante la entrevista, Stephanie Cayo llamó al cantante por teléfono. Sanz no dudó en compartir el momento en directo, y el reportero le contó a la actriz que justo estaban hablando de ella y de la declaración de amor. Entre risas y complicidad, Stephanie se mostró sorprendida y halagada por las palabras de su pareja.

Un romance que trasciende fronteras

La confesión de Alejandro Sanz llega en un contexto de máxima exposición pública para la pareja, que recientemente fue vista recorriendo Machu Picchu bajo estrictas medidas de seguridad. El cantante y la actriz han sido captados en diferentes escenarios turísticos del Perú, despertando admiración y comentarios tanto en la prensa nacional como internacional.

Durante su visita a la ciudadela inca, Sanz compartió en redes sociales una imagen junto a Stephanie Cayo y escribió: “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”, dejando en claro el significado especial que tiene este viaje para ambos.

El recorrido de la pareja por Machu Picchu, acompañados de un guía oficial, fue seguido de cerca por turistas, fanáticos y medios de comunicación. Alejandro Sanz lució un look casual, con pantalón marrón, polo verde y chaleco azul, mientras que Stephanie apostó por un sombrero marrón y blusa azul, ambos priorizando la comodidad y el estilo durante la experiencia.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo juntos en Machu Picchu, consolidando su romance ante la mirada de turistas y fanáticos. IG

Gestos públicos y complicidad en cada aparición

Desde que confirmaron su relación a inicios de abril, Alejandro Sanz y Stephanie Cayo han optado por mostrarse juntos en redes sociales y eventos públicos, aunque mantienen cierta reserva sobre los detalles privados. La pareja fue vista celebrando el cumpleaños 38 de la actriz, asistiendo a conciertos, paseos y cenas tanto en Perú como en el extranjero.

El viaje a Machu Picchu consolidó la percepción de que su romance atraviesa un momento de gran solidez y complicidad. Visitantes y seguidores de la pareja resaltaron la cercanía y las muestras de cariño entre ambos, lo que refuerza la idea de que la relación es más que un simple episodio mediático.

Un amor que inspira y genera debate

La declaración de Sanz ha generado reacciones diversas en la prensa española y peruana. Mientras algunos medios celebran la autenticidad del vínculo, otros han especulado sobre el impacto de la relación en la imagen pública del cantante, recordando su historial amoroso. Sin embargo, ni Sanz ni Cayo han dado espacio a la polémica, priorizando el presente y compartiendo solo aquellos detalles que consideran importantes para sus seguidores.

En la entrevista, Sanz reflexionó: “Tú no sabes cuándo llegan las cosas, cuándo tienen que pasar”, haciendo referencia al carácter inesperado y transformador del amor. El propio periodista, Jordi Évole, se mostró conmovido por la confesión del artista y expresó su deseo de verlos juntos durante muchos años más.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sonríen en una composición de dos fotos, tras el romántico mensaje del cantante por el cumpleaños de la actriz.

Proyectos, viajes y una pareja en el centro de la atención

En paralelo a su vida personal, Alejandro Sanz continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y disfrutando de los paisajes peruanos junto a Stephanie Cayo. La agenda de la pareja se mantiene reservada, aunque se sabe que seguirán recorriendo otros atractivos turísticos del país antes de retomar sus compromisos internacionales.

Por su parte, Stephanie Cayo continúa grabando una nueva serie y ha destacado en entrevistas anteriores lo importante que es para ella cuidar este amor y mantenerlo lejos de los rumores innecesarios. Ambos han coincidido en que la clave de su relación es la sinceridad, el respeto y la libertad para compartir el presente.

Stephanie Cayo habla por primera vez sobre los rumores de romance con Alejandro Sanz.