Congreso: Flor Pablo presentaría moción para interpelar a Aníbal Torres

Si bien la bancada de Acción Popular había anunciado que detuvo la recolección de firmas para solicitar la interpelación del premier Aníbal Torres, la congresista Flor Pablo del Partido Morado anunció que se viene promoviendo otra solicitud para que el presidente del Consejo de ministros responda por los fallecidos durante las manifestaciones de la última semana y justifique la decisión de implementar el confinamiento el Lima y Callao el pasado 5 de abril.

“Tenemos 13 firmas, hasta el momento, y hay un compromiso de cuatro legisladores más, el miércoles como hay pleno, vamos a complementar la interpelación, ya está encaminada”, dijo la parlamentaria al diario limeño El Comercio. Representantes de Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Perú, Avanza País y no agrupados formarían parte de la moción impulsada por Pablo.

La decisión del presidente Pedro Castillo, respaldada por el Consejo de ministros, de inmovilizar a toda la capital durante el último martes, ha sido el motivo por el cual la representación nacional ahora busca oír las explicaciones de Torres. “La motivación principal son los hechos del 5 de abril, han limitado derechos, esta situación no debe pasar sin que el primer ministro dé cuenta”, añadió la congresista.

Cabe recordar que si bien el jefe de Estado indicó que se buscaba evitar que en la ciudad de Lima se registraran actos violentos como habían sucedido a inicios de semana, las manifestaciones llevadas a cabo en el centro histórico de la capital estuvieron marcados por el destrozo de la propiedad pública, saqueos en comercios e instituciones del Estado, así como un intento de incendiar la Corte superior de justicia de Lima.

Videos publicados en redes sociales mostraron la actitud vandálica de algunos de los manifestantes.

“Ha habido un mal manejo de esta situación, estamos frente a alza de precios y convulsión social muy fuerte. Nos tienen que explicar si ya se están investigando las seis muertes. Sería un mal precedente no convocar al primer ministro a dar explicaciones. La interpelación la debemos presentar el miércoles”, recalcó la congresista no agrupada.

LA RECOLECCIÓN CONTINÚA

A diferencia de la bancada de Acción Popular, Pablo ha dicho que no detendrá la recolección de firmas a pesar del anuncio del congresista Elvis Vergara que señaló una posible recomposición del gabinete. “Nosotros tenemos que continuar, en base a dichos no podemos paralizar la fiscalización y el control político, si se da el cambio del Gabinete en su momento evaluaremos, no tenemos un anuncio oficial [sobre el llamado al Acuerdo Nacional]”, sentenció.

Por su parte, la bancada de Alianza para el Progreso, a través de su portavoz Eduardo Salhuana, dijo que su grupo de trabajo está próximo a tomar una decisión sobre su posición ante la interpelación de Torres. “Personalmente, la respaldo, creo que mi bancada también lo hará, pero se requiere tomar una decisión colectiva”, manifestó.

“Torres tuvo que manejarse como un primer ministro concertador, al final se impuso su lado confrontacional, permanentemente ha tenido frases duras contra el Congreso. Ha sido divisionista y su presencia no le hace bien al gobierno, lo mejor es que haya un recambio y una recomposición. El presidente Castillo tiene una oportunidad de cumplir con llamar a un Gabinete de todas las sangres, pero con gente competente y de prestigio”, agregó.

Acción Popular justificó su decisión de detener la recolección señalando que se debió al pedido de uno de sus integrantes. “El congresista Espinoza ha pedido una reconsideración, teníamos nueve firmas [para la interpelación], vamos a tener una reunión de bancada. Tenemos que analizar esta carta. Y no, no se ha continuado con la recolección”, dijo la congresista Karol Paredes.

SEGUIR LEYENDO