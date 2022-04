¿Quién es Tania Ramírez, la legisladora que generó polémica al bailar en el Congreso?

Tania Ramírez, congresista y tiktoker.

Que una persona pueda subir contenido a sus redes sociales no tiene nada de extraño. Pero el caso de la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, fue bastante criticado por el momento y el lugar. Este lunes salió a la luz un video donde se aprecia a la parlamentaria bailando en la sala José Carlos Mariátegui del Palacio Legislativo. La fujimorista hace una coregrafía de un tema de Danny Ocean en un lugar destinado para el descanso de los parlamentarios.

Las críticas llegaron porque aseguran que no se respetaba la solemnidad que debe existir en un poder del Estado como el Congreso de la República. Por otro lado, afirman que no es el mejor momento para hacer bailes ya que el país atraviesa por una dura crisis y protestas que dejaron seis muertes hace apenas una semana.

Sin embargo, la congresista no se quedó callada y arremetió contra sus críticos. En su cuenta personal de Twitter señaló que “ve la política con optimismo y alegría”.

“Ser Congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegria. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegria. Espero se comprenda sentido del mensaje”, dijo Ramírez García.

A muchoS no les suena su nombre, asi que podemos conocer más sobre la congresista Tania Ramírez a través de su hoja de vida. Según información oficial del Parlamento, Tania Estefany Ramírez García tiene 31 años, nació en la provincia de San Ignacio en Cajamarca y ese mismo lugar figura como su actual lugar de domicilio.

Pertenece a Fuerza Popular, y según se consigna en sus datos estudió una carrera técnica de Contabilidad en el Instituto Superior Tecnológico Público San Ignacio, y también es bachiller en Contabilidad y tiene el título de Contador Público de la Universidad César Vallejo (2019). En esa misma universidad, realizó una maestría en Gestión Pública, con grado en trámite.

En su experiencia laboral, solo aparece un puesto de vendedora en Corporación Jesucristo Cautivo S.R.L. entre 2018 y 2020. En su declaración jurada de ingresos, aparece con una reumentación total anual de S/ 13,456. Entre sus propiedades, registra bienes por S/ 410,000, así como una motod marca Honda en desuso.

No presenta antecedentes por delitos dolosos ni por incumplimiento de obligaciones alimentarias, contractuales, laborales o por incurrir en violencia familiar, que hubieran quedado firmes.

Asimismo, se puede ver que en el 2017 fundó el Movimiento Independiente Súmate Campesino, donde también aparece como representante legal hasta el año 2018.

Otras críticas que también cayeron sobre la integrante de la bancada de Fuerza Popular fue la de no leer los proyectos que aprueban, en relación a la ley de exoneración de impuestos en el que se pretendió aprobar liberar del IGV al faisán, gallina de guinea, ravioles, entre otros alimentos que no tienen nada que ver con los productos que integran la canasta básica familiar.

“Bueno, ahora sabemos porque no leen los proyectos que aprueban , me imagino que los que votaron por ella deben sentirse representados o estafados. Un poco más y hace el Anita Challenge”, comentó un usuario. “Sería interesante ver a los congresistas hacer ese challenge . ¿Quién ganaría?”, le respondió otro.

“Esta es la clase de funcionarios que quiere traer KF, de ganar una elección, personas poco serias en su conducta funcional y personal”.

“Si quiere bailar, que se vaya a su casa. ¡No te pagamos para eso!”

A su vez, también salieron a la luz algunos comentarios positivos en defensa de la parlamentaria de Fuerza Popular.

“O sea ¿uno ya no puede bailar en su centro de trabajo? Falta que los empleadores empiecen a echar a los trabajadores por un bailecito en el centro de trabajo. Cero pausas activas”, dijo uno.

Mientras que otro comentó: “Debió ser, seguramente en un momento de relax, a la hora del almuerzo. Los congresistas tienen tiempos de descanso en sus labores cotidianas, como cualquier centro de trabajo”. “Alegrarse el día en medio de tanto desgobierno, ayuda mucho señorita. Le animamos a que haga su TikTok”, aseguró otro usuario.

