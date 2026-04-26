Estados Unidos

EN VIVO | Agentes armados del FBI se desplegaron en las inmediaciones de la residencia vinculada al principal sospechoso del tiroteo en Washington

Uniformados circulan en la casa del presunto atacante en California. Hasta el momento, ningún funcionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump confirmó la identidad del atacante

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Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Un hombre armado irrumpió en el vestíbulo de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump el sábado por la noche. El atacante se dirigió hacia el salón de baile y se enfrentó caóticamente con agentes del Servicio Secreto, mientras los asistentes buscaban refugio bajo las mesas al escuchar los disparos.

El presidente resultó ileso y fue evacuado rápidamente del escenario. El hombre armado, identificado por las autoridades como huésped del hotel Washington Hilton, fue detenido y comparecerá ante el tribunal el lunes. La policía considera que actuó solo y abrió fuego, aunque no precisó quién era su objetivo ni el motivo de su acción.

Un video difundido por Trump mostró al sospechoso corriendo tras las barricadas de seguridad mientras los agentes de la agencia federal lo interceptan. Un agente, protegido por un chaleco antibalas, sufrió una herida de bala pero evoluciona favorablemente. El atacante fue reducido y no presenta lesiones, aunque permanece bajo evaluación en un hospital, según informó la policía.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

07:44 hsHoy

La UE celebra que Trump esté “a salvo”

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)
La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Yves Herman/Archivo)

La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, celebró este domingo que Donald Trump y el resto de los asistentes estén “a salvo” tras el tiroteo que obligó a evacuar al presidente estadounidense durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Me alegra saber que todos los asistentes, incluido el presidente Trump, se encuentran a salvo tras el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca”, expresó Kallas en redes sociales.

La jefa de la diplomacia europea también condenó el incidente y subrayó que “la violencia política no tiene cabida en una democracia”.

07:21 hsHoy

Dentro de la caótica cena de corresponsales de la Casa Blanca: “¡Agáchense, agáchense!”

Por tercera vez en tres años, el presidente Donald Trump se encontró bajo amenaza de disparos. En esta ocasión, la prensa de Washington se encontraba en la sala

Los invitados se cubren después de que el presidente Trump saliera corriendo de la cena. REUTERS/Evan Vucci
Los invitados se cubren después de que el presidente Trump saliera corriendo de la cena. REUTERS/Evan Vucci

Los platos tintineaban, las copas chocaban y, al frente de la sala, se sentaba el presidente Donald Trump, haciendo su tan esperado regreso a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

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07:02 hsHoy

Líderes internacionales repudiaron el intento de ataque en el hotel donde fue evacuado Donald Trump y sus funcionarios

El presunto tirador fue arrestado durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca en un hotel de la capital estadounidense. El presidente estadounidense, su esposa y su gabinete fueron retirados rápidamente por uniformados

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca. Inicialmente, el presidente Donald Trump y otros invitados aparecen en un salón con mesas redondas y decoración formal. En las siguientes secuencias, personal del Servicio Secreto y seguridad se moviliza rápidamente en el escenario y los alrededores. Los asistentes se levantan y observan la situación. La evacuación del presidente Trump por el Servicio Secreto se produce en respuesta a un aparente tiroteo. El metraje corresponde a la cobertura de un evento público.

El Servicio Secreto de EEUU evacuó el sábado por la noche al presidente Donald Trump, a su esposa Melania y a otros miembros del gabinete presidencial del salón del hotel Washington Hilton tras escucharse disparos. Horas más tarde, se confirmó que un hombre, ya detenido por las fuerzas de seguridad, intentó llevar adelante un ataque, aunque se desconoce el objetivo final de su cometido.

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06:31 hsHoy

Agentes del FBI operan en las inmediaciones de la casa del atacante

Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

Agentes armados del FBI se desplegaron en las inmediaciones de la residencia vinculada a Cole Tomas Allen, sospechoso del tiroteo registrado durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C según medios estadounidenses.

Hasta el momento, ningún funcionario de la administración del presidente estadounidense Donald Trump confirmó la identidad del atacante

El operativo se lleva a cabo en Torrance, California, Estados Unidos.

Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
Agentes armados del FBI operan en las inmediaciones de la residencia asociada con Cole Tomas Allen, el sospechoso del tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., en Torrance, California, EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Daniel Cole)
06:04 hsHoy

“Un cobarde” intentó generar una “tragedia nacional”

Miembros del Servicio Secreto bloquean una escalera que conduce al vestíbulo del lugar del evento, tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)
Miembros del Servicio Secreto bloquean una escalera que conduce al vestíbulo del lugar del evento, tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Ken Cedeno)

El subdirector del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Matthew Quinn, calificó como el intento de un “cobarde” por generar una “tragedia nacional” el incidente registrado durante la noche del sábado.

El funcionario afirmó que el responsable “subestimó las capacidades de protección del Servicio Secreto de EE. UU. y fue detenido al primer contacto”. Quinn enfatizó que la eficacia de los protocolos de seguridad por capas quedó demostrada durante la respuesta operativa, resaltando la existencia de múltiples contramedidas adicionales preparadas para enfrentar este tipo de amenazas.

La cúpula de la agencia federal expresó su reconocimiento al personal involucrado y a las fuerzas policiales colaboradoras. “Agradecido por los valientes hombres y mujeres del Servicio Secreto y nuestros valiosos socios de las fuerzas del orden”, manifestó el subdirector Quinn. El comunicado cierra ratificando la solidez de la postura de seguridad vigente ante intentos de vulnerar la integridad de los protegidos.

05:31 hsHoy

Las imágenes de Melania Trump minutos antes del tiroteo entre el Servicio Secreto de EEUU y el atacante

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Jonathan Ernst)
La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y la corresponsal principal de la Casa Blanca de CBS News, Weijia Jiang, asisten a la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos, el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
05:10 hsHoy

La rápida respuesta del Servicio Secreto ante el ataque del presunto tirador durante la cena de corresponsales en Washington

Los uniformados presentes en el hotel Washington Hilton frustraron la corrida del atacante y lo detuvieron. Un oficial de la fuerza de seguridad está fuera de peligro, luego de resultar herido por el malhechor

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04:45 hsHoy

Cómo fue el operativo de evacuación rápida a Donald Trump y sus funcionarios de la cena de corresponsales en Washington

El presidente de Estados Unidos, acompañado por su esposa Melania, y los miembros de su gabinete fueron trasladados por el Servicio Secreto hacia una zona segura luego de escuchar disparos en el interior de hotel

Agentes del Servicio Secreto evacuaron a Donald Trump del escenario preparado en el Hotel Washington Hilton tras escucharse disparos durante una gala para los medios de comunicación en la noche del sábado. El presidente calificó el incidente como un ataque perpetrado por un hombre al que calificó como “aspirante a asesino” y “lobo solitario“.

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04:16 hsHoy

Trump sostuvo que los tiroteos no lo “disuadirán” de la guerra contra Irán

Periodistas levantan la mano para hacer preguntas mientras el presidente estadounidense Donald Trump ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)
Periodistas levantan la mano para hacer preguntas mientras el presidente estadounidense Donald Trump ofrece una rueda de prensa en la Casa Blanca, tras un tiroteo ocurrido durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, D.C., EE. UU., el 25 de abril de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que el tiroteo registrado durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca no lo disuadirá de continuar la guerra contra el régimen iraní, aunque consideró poco probable que el incidente esté relacionado con el conflicto.

“Eso no me impedirá ganar la guerra en Irán. No sé si tuvo algo que ver, la verdad es que no lo creo, basándome en lo que sabemos”, declaró Trump en una rueda de prensa en la Casa Blanca tras el incidente de seguridad.

El mandatario había señalado previamente que “nunca se sabe” si podría existir alguna vinculación con la guerra contra Irán y aseguró que los investigadores están analizando el móvil del atacante, a quien describió como un “lobo solitario”.

03:36 hsHoy

El sospechoso del tiroteo en gala comparecerá lunes por cargos de porte ilícito de armas y agresión

El sospechoso del tiroteo ocurrido durante la gala de corresponsales en Washington, a la que asistió el presidente Donald Trump, comparecerá ante un juez en la capital estadounidense el lunes, según informó la fiscal federal.

El individuo, que intercambió disparos con agentes del Servicio Secreto y resultó ileso, enfrentará cargos por uso de arma de fuego durante un delito violento y por agredir a un agente federal con un arma peligrosa, detalló la fiscal Jeanine Piro.

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