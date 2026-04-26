EN VIVO | Agentes armados del FBI se desplegaron en las inmediaciones de la residencia vinculada al principal sospechoso del tiroteo en Washington

Este video documenta la interrupción de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca.

Un hombre armado irrumpió en el vestíbulo de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, donde se encontraba el presidente Donald Trump el sábado por la noche. El atacante se dirigió hacia el salón de baile y se enfrentó caóticamente con agentes del Servicio Secreto, mientras los asistentes buscaban refugio bajo las mesas al escuchar los disparos.

El presidente resultó ileso y fue evacuado rápidamente del escenario. El hombre armado, identificado por las autoridades como huésped del hotel Washington Hilton, fue detenido y comparecerá ante el tribunal el lunes. La policía considera que actuó solo y abrió fuego, aunque no precisó quién era su objetivo ni el motivo de su acción.

Un video difundido por Trump mostró al sospechoso corriendo tras las barricadas de seguridad mientras los agentes de la agencia federal lo interceptan. Un agente, protegido por un chaleco antibalas, sufrió una herida de bala pero evoluciona favorablemente. El atacante fue reducido y no presenta lesiones, aunque permanece bajo evaluación en un hospital, según informó la policía.