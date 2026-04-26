Muerte de cinco personas en el VRAEM por parte del Ejército: ¿Qué ocurrió en Colcabamba?

Enfrentamiento en Colcabamba: Ejército reporta cinco fallecidos en operativo contra el narcotráfico en el VRAEM

El Comando Operacional del Este del Perú emitió un comunicado oficial tras la muerte de cinco personas durante un operativo militar en la jurisdicción de Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, en la región del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). El ataque ha generado diversas interrogantes sobre qué sucedió.

Según la versión del Ejército, el enfrentamiento ocurrió en el contexto de acciones de control territorial y lucha contra el tráfico ilícito de drogas y remanentes terroristas. Las operaciones, realizadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú y bajo conocimiento del Ministerio Público, derivaron en un enfrentamiento armado cuando una patrulla del Ejército, en desplazamiento por la zona, fue atacada con armamento por presuntos delincuentes vinculados a actividades ilícitas.

Enfrentamiento en Colcabamba: Ejército reporta cinco fallecidos en operativo contra el narcotráfico en el VRAEM| Ejército del Perú

El comunicado señala que, ante el peligro inminente, el personal militar respondió en “legítima defensa” con una respuesta considerada necesaria y proporcional, conforme al Código Penal y la normativa vigente sobre el uso de la fuerza. Como resultado, fallecieron cinco personas identificadas preliminarmente como presuntos integrantes de organizaciones narcoterroristas. Además, dos personas resultaron heridas y recibieron atención médica, mientras que una persona fue detenida y quedó a disposición de las autoridades competentes para investigaciones.

El Ejército informó sobre la incautación de material logístico asociado a actividades ilícitas y anunció el despliegue de unidades especializadas en la zona para continuar con acciones de búsqueda y neutralización de amenazas, con el objetivo de desarticular redes vinculadas al narcotráfico y remanentes terroristas.

Un operativo contra el narcotráfico en el distrito de Colcabamba, VRAEM, tuvo un desenlace trágico con cinco civiles fallecidos y dos heridos. La intervención fue realizada por una patrulla del Ejército peruano y las circunstancias del hecho se encuentran en investigación. - Canal N

La institución castrense reafirmó que todas sus operaciones se realizan bajo estricto respeto a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, priorizando la protección de la población y la preservación de la vida.

Sin embargo, de acuerdo con información de La Lupa, aunque los militares reportaron inicialmente la presencia de droga y armas, al momento de la revisión no se halló ningún indicio de estos elementos en el vehículo.

Según esta versión, se habrían producido más de 15 detonaciones, lo que llevó a uno de los ocupantes a agacharse y buscar protección detrás del asiento del copiloto. Tras el cese de los disparos, la situación para los militares se les había ido de las manos. Estas versiones deberán se confirmadas y descartadas por el Ministerio Público.

Militares detenidos tras ataque

Eber Soto Quispe, de 24 años, y Jhonatan Aguilar Gutiérrez, de 23, sufrieron heridas de bala en la cabeza y el tórax durante el operativo y fueron trasladados de urgencia al hospital de Pampas Tayacaja para recibir atención médica. La camioneta involucrada, identificada con la placa W4A-866 y registrada en la ciudad de Huancayo, estaría a nombre de Oliver Gutiérrez Solier, según información de registros públicos.

Tras el incidente, los ocho militares que participaron en la intervención fueron puestos bajo custodia y serán derivados a la División de Investigación Criminal (Divincri) de Huanta para continuar con las diligencias correspondientes.

Los cuerpos de las cinco personas fallecidas en el lugar del enfrentamiento serán trasladados a la morgue de Huancayo, donde se realizarán los procedimientos de identificación y necropsia. Las investigaciones buscan esclarecer las circunstancias y responsabilidades en torno al uso de la fuerza durante la operación.