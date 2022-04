Congresista Tania Ramírez es criticada por video de TikTok bailando reggaetón en el Congreso

La congresista de Fuerza Popular utilizó la sala Mariátegui para realizar un TikTok y fue criticada en redes sociales. Twitter / Sofía López

La congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez sorprendió a todos subiendo un video a TikTok bailando la canción de Danny Ocean en las salas del Congreso de la República. Las imágenes rápidamente se volvieron tendencia en otras redes sociales recibiendo duras críticas, pero ella no dudó en responder y justificar su baile.

“Solo dame tiempo, dame un momentito, tú sabes que yo soy guerrero. Mueve tu cuerpo, felicidad eterna, siente la electricidad subiendo por tu pierna. Grítale al mundo que tú eres guerrero“, es parte de la letra de la canción mientras la parlamentaria se mueve a su estilo.

En Twitter, una joven subió el video de la parlamentaria y uno de los comentarios dice: “No le da vergüenza?” a lo que ella respondió: “Disculpa, ¿Cuál sería el problema? Acaso está prohibido hacer eso, pásame la lista de que lugares están permitidos y que lugares no”, se lee en los comentarios.

A parte de esta publicación, Ramírez se pronunció en su cuenta personal de Twitter señalando que “ser congresista no la limita” para hacer esos videos, ya que “desde su juventud, ve la política con optimismo y alegría”.

“Ser Congresista no me limita, desde la perspectiva de mi juventud, ver la política con optimismo y alegria. El país vive momentos de incertidumbre, pero los jóvenes no nos amilanamos y vemos el futuro con optimismo y alegria. Espero se comprenda sentido del mensaje”, dijo Ramírez García.

La sala del Congreso donde la parlamentaria graba el video Tik Tok, es usada como sala de descanso, reuniones de equipo o sala de espera de invitados, pero el desagrado de las personas se debió a la situación política y social que atraviesa el Perú desde hace más de 11 días.

“La sala Mariategui es de descanso, es cierto, pero el momento que atraviesa el país no está para estas cosas. Es parte de la degradación de la política. Contribuye a pensar como la mayoría nacional: Que se vayan todos!!!”, se muestra uno de los comentarios.

En otro comentario comparan la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando realizaba ejercicio en las mañanas en Palacio de Gobierno.

“PPK hacía ejercicio a media mañana con todos sus ministros y aplaudían, una congresista baila 2 minutos y es un escándalo? Ya pues”, comentó otro usuario apoyando el viral de Tania Ramírez.

Otro seguidor de la parlamentaria hizo referencia al canto que realizó Dina Boluarte en la sesión descentralizada del Consejo de Ministros en Junín.

“Ese baile en solitario no se compara con la vicepresidenta Dina Boluarte que se puso a cantar en pleno Consejo de Ministros pero sí debería dejar sus TikTok para su casa”, aseguró otro usuario.

OTROS COMENTARIOS

Otras críticas que también cayeron sobre la integrante de la bancada de Fuerza Popular fue la de no leer los proyectos que aprueban, en relación a la ley de exoneración de impuestos en el que se pretendió aprobar liberar del IGV al faisán, gallina de guinea, ravioles, entre otros alimentos que no tienen nada que ver con los productos que integran la canasta básica familiar.

“Bueno, ahora sabemos porque no leen los proyectos que aprueban , me imagino que los que votaron por ella deben sentirse representados o estafados”

“Un poco más y hace el Anita Challenge”, comentó un usuario. “Sería interesante ver a los congresistas hacer ese challenge . Quien ganaría?”, le respondió otro.

“Esta es la clase de funcionarios que quiere traer KF, de ganar una elección, personas poco serias en su conducta funcional y personal”

“Si quiere bailar, que se vaya a su casa. No te pagamos para eso!!”

A su vez, también salieron a la luz algunos comentarios positivos en defensa de la parlamentaria de Fuerza Popular.

“O sea ¿uno ya no puede bailar en su centro de trabajo? Falta que los empleadores empiecen a echar a los trabajadores por un bailecito en el centro de trabajo. Cero pausas activas”

“Debió ser, seguramente en un momento de relax, a la hora del almuerzo. Los congresistas tienen tiempos de descanso en sus labores cotidianas, como cualquier centro de trabajo”

“Alegrarse el día en medio de tanto desgobierno, ayuda mucho señorita. Le animamos a que haga su TikTok”

Posteriormente, Tania Ramírez usó su cuenta en Twitter para responder y lanzó tuits en contra de la prensa acusándola de ser “apañar” la corrupción de expresidentes

“Prensa afín a Pedro Castillo se escandaliza por video inofensivo. Es la prensa que apañó corruptela de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti y ahora del PROSOR. ¡Fariseos!, con mi video no he dañado a nadie, no se si ustedes o sus jefes, en 22 años de caviarismo, pueden decir lo mismo”, dijo.

“A los jóvenes les digo. Aprendamos a ser contestarios, no dejemos que un sector de la prensa, que responde a intereses privados, nos digan lo que debemos o podemos hacer. Yo me revelo y protestó, esa prensa que por años le dicta a la agenda a los políticos no me la dictará a mi”, recalcó.

SEGUIR LEYENDO